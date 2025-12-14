Обычное число превратилось в проблему для крупной сети фастфуда. В США бургерная In-N-Out вынуждена была изменить систему заказов и убрать номер 67 после того, как вирусный интернет-тренд начал собирать толпы подростков в ресторанах и мешать нормальной работе заведений. Об этом шокирующем и нетипичном случае, где фастфуд пересекся с культурой соцсетей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Почему In-N-Out убрала число 67 из системы заказов?

Американская сеть In-N-Out Burger решила убрать число 67 из стандартной системы заказов. Причина – вирусный интернет-тренд, который вызывал настоящий ажиотаж среди молодежи. Подростки массово приходили в рестораны, чтобы услышать, как за микрофоном объявят именно число "шестьдесят семь". В соцсетях распространялись видео с большим скоплением молодежи, которое возникало именно из-за этого номера.

Скриншоты и обсуждение удаления цифры 67 можно найти на Reddit, где пользователи заметили, что система заказов просто пропускает этот номер и сразу переходит к 68.

Такой шаг сеть сделала, чтобы уменьшить хаос в своих заведениях и не провоцировать чрезмерных скоплений людей.

In-N-Out убрал номер "67" из системы заказов / Фото independent.co.uk

О самом тренде – что это за "6 – 7" и откуда он пошел

Интернет – тренд под названием "6 – 7" (шесть – семь) стал мейнстримом среди Gen Alpha – младшего поколения пользователей.

"6 – 7" возник как фраза без четкого значения, которая стала вирусной благодаря музыкальной композиции "Doot Doot (6 – 7)" от рэпера Skrilla, где само выражение повторяется в тексте.

Также это выражение иногда ассоциируют с ростом баскетболиста ЛаМело Болла (6 футов 7 дюймов), но его популярность точнее объясняют именно контекстом мемов и вирусных видео.

В TikTok и других соцсетях подростки начали снимать реакции, истерически реагируя на объявление номера 67 в ресторанах. Такое поведение создавало настоящий шум и задержки в обслуживании, из-за чего In-N-Out решил устранить этот номер из системы. Такой феномен даже попал в популярные вирусные обсуждения и словари современных слов как пример абсурдного интернет-сленга.

Самый дорогой бургер в мире

Пока сетевые заведения борются с онлайн-трендами, в мире гастрономии существуют и совсем другие рекорды – ценовые. Так, в Испании в одном из ресторанов представили самый дорогой бургер в мире, цена которого превышает 11 000 долларов США.

Этот бургер подают исключительно по приглашению в заведении Asador Aupa (Каталония). Его разрабатывали 8 лет, а точный рецепт держат в секрете. Блюдо позиционируется как не просто еда, а уникальный гастрономический опыт, доступный только очень ограниченному кругу ценителей.

Такие яркие примеры контрастируют с повседневными бургерными трендами – от вирусных мемов до мировых кулинарных рекордов.