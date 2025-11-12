Сообщает 24 Канал со ссылкой на портал List Challenges.

Кого выбрали самым популярным человеком всех времен?

Короля поп-музыки Майкла Джексона был признан самым популярным человеком всех времен. Второе место заняла Бритни Спирс, третье – актер Роуэн Аткинсон, известный по роли Мистера Бина.

Майкл Джексон / Фото GettyImages

В пятерке также Элвис Пресли и королева Елизавета II. Далее в рейтинге – принцесса Диана, футболисты Лео Месси и Криштиану Роналду, а также певицы Уитни Хьюстон и Мадонна.

Несмотря на то, что многие из них относятся к разным эпохам и сферам, именно звезды музыки собрали больше всего голосов.

Когда выйдет биографический фильм о Майкле Джексоне?

Трейлер биографического фильма "Майкл" о Майкле Джексоне за первые 24 часа собрал 116,2 миллиона просмотров по всему миру.

Как сообщает Billboard, по данным WaveMetrix, это самый успешный старт музыкального байопика в истории и рекордный результат для студии Lionsgate.

Премьера ленты запланирована на 24 апреля 2026 года. Главную роль исполняет Джаафар Джексон – племянник Майкла Джексона. Режиссером фильма выступил Антуан Фукуа, а сценарий написал Джон Логан. Фильм охватывает ключевые моменты жизни Майкла Джексона – от начала его карьеры в Jackson 5 до трагической смерти накануне запланированного тура.

