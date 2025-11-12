Сообщает 24 Канал со ссылкой на портал List Challenges.
Кого выбрали самым популярным человеком всех времен?
Короля поп-музыки Майкла Джексона был признан самым популярным человеком всех времен. Второе место заняла Бритни Спирс, третье – актер Роуэн Аткинсон, известный по роли Мистера Бина.
Майкл Джексон / Фото GettyImages
В пятерке также Элвис Пресли и королева Елизавета II. Далее в рейтинге – принцесса Диана, футболисты Лео Месси и Криштиану Роналду, а также певицы Уитни Хьюстон и Мадонна.
Несмотря на то, что многие из них относятся к разным эпохам и сферам, именно звезды музыки собрали больше всего голосов.
Когда выйдет биографический фильм о Майкле Джексоне?
Трейлер биографического фильма "Майкл" о Майкле Джексоне за первые 24 часа собрал 116,2 миллиона просмотров по всему миру.
Как сообщает Billboard, по данным WaveMetrix, это самый успешный старт музыкального байопика в истории и рекордный результат для студии Lionsgate.
Премьера ленты запланирована на 24 апреля 2026 года. Главную роль исполняет Джаафар Джексон – племянник Майкла Джексона. Режиссером фильма выступил Антуан Фукуа, а сценарий написал Джон Логан. Фильм охватывает ключевые моменты жизни Майкла Джексона – от начала его карьеры в Jackson 5 до трагической смерти накануне запланированного тура.
Какую песню Майкла Джексона обожала принцесса Диана?
Одна из любимых песен любимых песен принцессы Дианы была "Dirty Diana" Майкла Джексона из альбома Bad. Песня входила в программу его концертного тура 1987 – 1989 годов.
По словам Джексона, перед выступлением на стадионе "Уэмбли" в Великобритании он решил убрать трек из списка песен, опасаясь, что он может обидеть принцессу. Однако Диана была расстроена таким решением, ведь именно эта песня ей нравилась, поэтому артист впоследствии вернул ее в концертную программу.
Интересно, что после этого Джексон больше не исполнял "Dirty Diana" во время мировых туров до 2009 года, хотя планировал спеть ее во время своего последнего турне. Однако этого так и не произошло.