Цар Мідас – герой давньогрецьких міфів, однак у нього також був цілком реальний прототип. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Хто такий цар Мідас?

Прототипом героя Мідас став однойменний фригійський володар. Реальний цар був неймовірно багатим і статки увійшли в історію. Також є припущення, що саме реальний цар Мідас випустив першу монетку, проте ці здогадки не мають підтвердження.



Цар Мідас не витримав свого дару / Фото Вікіпедії

Натомість герой міфів, який теж отримав ім'я Мідас і на честь якого, ймовірно, НАБУ й назвали свою гучну операцію, був відомий своєю здатністю обертати на золото все, до чого торкався. Ще з дитинства йому пророчили неймовірні статки, проте все виявилось дещо складніше.

Як Мідас отримав свій дар?

Діоніс подорожував світом і один із його сатирів, Сілен, відстав та заснув у трояндовому саду, який належав Мідасу. Його знайшли садівники та зв'язали й привели до царя. Він наказав його відпустити.

Щоб віддячити Діоніс пообіцяв виконати будь-яке його прохання.

Прошу, зроби так, щоб все, до чого я доторкнуся, перетворювалося на золото,

– сказав Мідас.

Він отримав своє вміння, проте дуже скоро зрозумів, що на золото обертається буквально все: від каменів до їжі. він попросив Діоніса забрати у нього дар, який став прокляттям. Він змилувався та допоміг йому.

НАБУ опублікувало плейлист з "плівок Міндіча"

Операція НАБУ та САП "Мідас" набула такого розголосу та масштабу, що вона вже кілька днів не сходить із перших шпальт. Однак не всі обговорення серйозні – українці намагаються жартувати навіть у найгірші. У мережі звернули увагу на те, що на записах чути українські треки.

Тому НАБУ опублікувало плейлист з тих самих "плівок Міндіча".

У своєму дописі НАБУ зіронізувало, що це плейлист для фонового прослуховування.

