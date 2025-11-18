Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пользователя @brovary_region в Threads.
Как могут выглядеть 5 тысяч гривен?
В сети распространяется видео и информация о возможном появлении в Украине банкноты номиналом 5 тысяч гривен с портретом известного украинского писателя Пантелеймона Кулиша.
Кроме портрета Кулиша, на банкноте можно увидеть дворец Тарновских. Именно там собирались известные деятели украинской культуры и впервые была представлена публике картина Тараса Шевченко "Екатерина".
В сети показали возможный дизайн 5-тысячной купюры: смотрите видео
На купюре также процитированы строки из стихотворения Пантелеймона Кулиша "Солоница":
"Вырастайте, детки,
В счастливый час,
Ой спасайте-освобождайте
Еще раз Украину!"
Кроме того, на банкноте в видео можно заметить отметку, что это – презентационный образец.
Как эту информацию прокомментировали в НБУ?
Как отметила пресс-служба НБУ, на видео показано презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", созданный в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
Презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" / Фото "Монеты Украины и мира"
Это изделие изготовлено БМД НБУ как печатная продукция, однако не является официальной банкнотой, поэтому не мог и не может использоваться как платежное средство. Презентационные изделия выпускались только в сувенирных буклетах для рекламных целей.
В НБУ отметили, что пока не разрабатывают дизайн банкноты номиналом 5 000 гривен. Однако, если в будущем будет принято решение о расширении номинального ряда гривны, об этом обязательно сообщат общественность.
Кто должен был быть изображен на купюре в тысячу гривен?
Историк Александр Алферов раскритиковал дизайн купюры номиналом 1000 гривен. Он отметил, что банкнота была напечатана на сотую годовщину Украинской революции, но формально посвящена столетию Академии наук.
По мнению историка, логичнее было бы изобразить на ней Павла Скоропадского или Симона Петлюру. Алферов отмечает, что Владимир Вернадский, который изображен на купюре, никогда не видел независимой Украины и, несмотря на украинское происхождение, не отделял себя от российского пространства.
Алферов отметил, что нынешний вид тысячной купюры – "размытый" и неудачный. Он считает, что власть побоялась размещать на ней фигуры украинской революции.