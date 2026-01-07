Дружина військовослужбовця, яка на вечерю залишилася сама вдома через службу чоловіка, вирішила створити свято не лише для себе, але й для сусідів, пише 24 Канал з посиланням на Threads Ольги Білоусенко.

Дружина військового напекла сусідам пампухів

Жінка написала у дописі, що залишилася сама вдома, але все ж таки захотіла відчути запах пампухів на своїй кухні. Не довго думаючи Ольга вирішила напекти їх для сусідів.

Приготувавши 40 традиційних різдвяних смаколиків, жінка акуратно склала їх в кошик та залишила в ліфті будинку, щоб кожен охочий зміг пригоститися. За її словами, цей жест був спрямований на те, щоб підтримати тих, хто теж міг залишитися на свято самотнім.

Ця історія миттєво розчулила людей у соцмережах, нагадавши їм, що навіть такий простий жест може стати справжнім святковим дивом, коли зовсім цього не чекаєш, піднімаючись у ліфті до квартири.



Реакція користувачів на вчинок пані Ольги / Скриншот з Threads

Люди написали жінці стільки приємних слів у соціальній мережі, що аж розчулили її, тож лист, який Ольга написала сусідам, вирішила залишити як сімейну реліквію.

Пані Ольга вирішила поділитися з читачами ще певними роздумами про свій вчинок. Жінка написала про те, що їй друг відзначив її милий вчинок, але додав, що "треба мати високий рівень довіри, щоб взяти пампух у ліфті».

"Це посіяло в мені сумніви, але відступати було пізно. Я залишила кошик близько 15 години, о 22 годині планувала його забрати. Вже о 21:50 мені подзвонили в двері. Якийсь чоловік все дбайливо зібрав, спакував і прийшов зі словами: "Я взяв останній, дуже дякую, а це все – ваше". І це вже не лише про довіру, а про відповідальність. Відповідальність і включеність. Дякую", – написала жінка.

Як приготувати пампухи за рецептом пані Ольги?

Для приготування пампухів знадобиться:

500 грамів борошна;

30 грамів дріжджів;

100 грамів цукру;

4 жовтки і 1 яйце;

250 міліграмів молока;

50 грамів масла;

Трохи солі;

Для начинки жінка завжди обирає мак, але також рекомендує вишню, трояндове варення чи нутеллу.

