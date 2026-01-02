Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Каких продуктов не найти в королевском меню?

Королевские повара нередко получают четкие указания не использовать в меню два определенных ингредиента. Один из них можно часто встретить на большинстве кухонь.

Во время участия в шоу MasterChef Australia королева Камилла вызвала широкий резонанс, признавшись, что члены королевской семьи, как правило, избегают чеснока.

Мне неприятно это говорить, но чеснок. Чеснок – это табу,

– отметила королева.

Королева Камилла / Фото GettyImages

Причина такого запрета заключается в том, что резкий запах и вкус могут надолго оставаться, создавая дискомфорт как для самих членов королевской семьи, так и для людей, с которыми они встречаются.

Кроме того, известно, что покойная королева Елизавета II не любила чеснок и также не была поклонницей лука.

О еще одном кулинарном ограничении рассказал бывший королевский дворецкий и специалист по этикету Грант Гарольд. В интервью Express в 2022 году он отметил, что во время обеда членам королевской семьи советуют избегать моллюсков "из-за риска отравления, связанный с их рабочим графиком".

Именно поэтому такие продукты обычно не появляются в королевском меню. В то же время, несмотря на официальную позицию, известно, что в другое время члены королевской семьи позволяют себе такие деликатесы.

Почему король Чарльз не обедает?

Как пишет Daily Mail, король Чарльз славится своей приверженностью здоровому питанию и предпочитает органические фрукты и овощи.

В течение многих лет он предпочитал легкий завтрак, пропускал обед и делал главный прием пищи вечером, считая, что средний прием пищи – это "роскошь", которая несовместима с его напряженным графиком.

Король Чарльз / Фото GettyImages

Сейчас, по совету жены, помощников и врачей, он неохотно начал обедать, чтобы поддерживать силы после диагностирования рака.

"Король не обедает, поэтому первое, чему я научился, путешествуя с ним, – это хорошо завтракать или брать с собой несколько снеков, чтобы подкрепиться", – рассказал бывший пресс-секретарь монарха Джулиан Пейн.

Какое любимое блюдо королевы Камиллы?