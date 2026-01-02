Повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яких продуктів не знайти в королівському меню?

Королівські кухарі нерідко отримують чіткі вказівки не використовувати у меню два певні інгредієнти. Один із них можна часто зустріти на більшості кухонь.

Під час участі у шоу MasterChef Australia королева Камілла викликала широкий резонанс, зізнавшись, що члени королівської родини, як правило, уникають часнику.

Мені неприємно це говорити, але часник. Часник – це табу,

– зазначила королева.

Причина такої заборони полягає в тому, що різкий запах і смак можуть надовго залишатися, створюючи дискомфорт як для самих членів королівської сім'ї, так і для людей, з якими вони зустрічаються.

Крім того, відомо, що покійна королева Єлизавета II не любила часник й також не була прихильницею цибулі.

Про ще одне кулінарне обмеження розповів колишній королівський дворецький та фахівець з етикету Грант Гарольд. В інтерв'ю Express у 2022 році він зазначив, що під час обіду членам королівської родини радять уникати молюсків "через ризик отруєння, пов'язаний з їхнім робочим графіком".

Саме тому такі продукти зазвичай не з’являються в королівському меню. Водночас, попри офіційну позицію, відомо, що в інший час члени королівської родини дозволяють собі такі делікатеси.

Чому король Чарльз не обідає?

Як пише Daily Mail, король Чарльз славиться своєю відданістю здоровому харчуванню та віддає перевагу органічним фруктам і овочам.

Протягом багатьох років він віддавав перевагу легкому сніданку, пропускав обід і робив головний прийом їжі ввечері, вважаючи, що середній прийом їжі – це "розкіш", яка несумісна з його напруженим графіком.

Наразі, за порадою дружини, помічників і лікарів, він неохоче почав обідати, щоб підтримувати сили після діагностування раку.

"Король не обідає, тому перше, чого я навчився, подорожуючи з ним, – це добре снідати або брати з собою кілька снеків, щоб підкріпитися", – розповів колишній прессекретар монарха Джуліан Пейн.

