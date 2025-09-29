Наприклад, улюблена страва королеви Каміли може здивувати своєю простотою. Про це пише 24 Канал із посиланням на hello.

Що любить їсти дружина короля Чарльза ІІІ?

Насправді її вподобання прості – улюбленою стравою вона називає рибу та картоплю фрі.

Свіжоприготована риба з картоплею фрі, загорнута в папір. Цей запах. Ніщо не зрівняється зі справжньою рибою з картоплею фрі,

– розповіла вона в одному із інтерв'ю.

Цікаво, що вибір королеви Каміли впав саме на таку просту страву британської кухні. Часто королівські особи мають доволі прості вподобання у їжі, хоча мають можливість спробувати страви у найкращих ресторанах світу.



Улюблена страва королеви Каміли дуже проста / Фото Pexels

Як проходять сімейні обіди у королівській родині?

Сімейні обіди у королівської родини Великої Британії трапляються не так часто, адже кожен член сім'ї має власне насичене життя, тому, на жаль, вони не перетинаються так часто за спільними прийомами їжі.

Водночас є традиція передріздвяного обіду. Для цього вся сім'я таки збирається, однак є певні нюанси. Наприклад, у них прийнято розділяти дорослих та дітей, мовиться у Express.

