Наприклад, улюблена страва королеви Каміли може здивувати своєю простотою. Про це пише 24 Канал із посиланням на hello.
Дивіться також Його переглянули понад 16 мільярдів разів: яке відео є найпопулярнішим на YouTube
Що любить їсти дружина короля Чарльза ІІІ?
Насправді її вподобання прості – улюбленою стравою вона називає рибу та картоплю фрі.
Свіжоприготована риба з картоплею фрі, загорнута в папір. Цей запах. Ніщо не зрівняється зі справжньою рибою з картоплею фрі,
– розповіла вона в одному із інтерв'ю.
Цікаво, що вибір королеви Каміли впав саме на таку просту страву британської кухні. Часто королівські особи мають доволі прості вподобання у їжі, хоча мають можливість спробувати страви у найкращих ресторанах світу.
Улюблена страва королеви Каміли дуже проста / Фото Pexels
Як проходять сімейні обіди у королівській родині?
Сімейні обіди у королівської родини Великої Британії трапляються не так часто, адже кожен член сім'ї має власне насичене життя, тому, на жаль, вони не перетинаються так часто за спільними прийомами їжі.
Водночас є традиція передріздвяного обіду. Для цього вся сім'я таки збирається, однак є певні нюанси. Наприклад, у них прийнято розділяти дорослих та дітей, мовиться у Express.
Що любила їсти Мерилін Монро?
- Хоча Монро мала змогу насолоджуватися найдорожчими делікатесами, однією з її найулюбленіших страв залишалася напрочуд проста. Актриса із задоволенням їла сиру моркву й навіть жартувала, що почувається "наполовину кроликом", адже так часто її вживала.
- В ексклюзивному інтерв'ю журналу Pageant у 1952 році (через Into The Gloss) вона розповіла, що майже щодня включала цю закуску у свій раціон, особливо ввечері.
- Зазвичай морква доповнювала її стейк, але іноді вона поєднувала її й з іншими видами м'яса, наприклад, баранячими відбивними чи печінкою.