Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Indian Express.
Яке відео є найпопулярнішим в історії YouTube?
17 червня 2016 року корейський освітній бренд Pinkfong випустив відео "Baby Shark Dance", яке згодом стало найпопулярнішим в історії YouTube.
"Baby Shark Dance": дивіться відео
Сьогодні воно налічує понад 16 мільярдів переглядів і стало першим роликом на платформі, що подолав позначку в 10 мільярдів.
Друге місце утримує іспаномовний хіт 2017 року "Despacito" Луїса Фонсі з Daddy Yankee, який має 8,8 мільярда переглядів і залишається другим за популярністю відео на YouTube станом на 2025 рік.
Яке найпопулярніше україномовне відео на YouTube?
Найбільше переглядів в україномовному сегменті YouTube зібрала пісня "Плакала" гурту KAZKA. Кліп, що вийшов 25 вересня 2018 року, зібрав 6 мільйонів переглядів лише за три тижні, а нині має вже понад 480 мільйонів.
KAZKA – "Плакала": дивіться відео
Композиція "Плакала" увійшов до дебютного альбому гурту "Карма". Його аудіоверсія на YouTube менш ніж за кілька місяців здобула понад 70 мільйонів прослуховувань і стала абсолютним рекордсменом серед пісень українською мовою.
Як компанія Roshen вляпалася у скандал через пісню?
- У 2012 році компанія Roshen опинилася в центрі скандалу через рекламний ролик із невдалим музичним супроводом. У рекламі шоколаду показували закохану пару, а фоном звучала пісня Comfortable place виконавця Рассела Сімінса.
- Мелодія звучала ніжно й романтично, проте текст композиції виявився далеким від цієї атмосфери, адже у ній співалося про насильство над жінкою. Через це Roshen звинуватили у пропаганді насильства.
- Тодішній директор із розвитку Roshen Євген Вовчановський пояснив, що у компанії орієнтувалися виключно на звучання музики й не мала на меті пропагувати насилля. У результаті рекламу довелося змінити, де пісню замінили на її інструментальну версію.