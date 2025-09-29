Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Indian Express.

Какое видео является самым популярным в истории YouTube?

17 июня 2016 года корейский образовательный бренд Pinkfong выпустил видео "Baby Shark Dance", которое впоследствии стало самым популярным в истории YouTube.

"Baby Shark Dance": смотрите видео

Сегодня оно насчитывает более 16 миллиардов просмотров и стало первым роликом на платформе, преодолевшим отметку в 10 миллиардов.

Второе место удерживает испаноязычный хит 2017 года "Despacito" Луиса Фонси с Daddy Yankee, который имеет 8,8 миллиарда просмотров и остается вторым по популярности видео на YouTube по состоянию на 2025 год.

Какое самое популярное украиноязычное видео на YouTube?

Больше всего просмотров в украиноязычном сегменте YouTube собрала песня "Плакала" группы KAZKA. Клип, вышедший 25 сентября 2018, собрал 6 миллионов просмотров всего за три недели, а сейчас имеет уже более 480 миллионов.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео

Композиция "Плакала" вошла в дебютный альбом группы "Карма". Его аудиоверсия на YouTube менее чем за несколько месяцев получила более 70 миллионов прослушиваний и стала абсолютным рекордсменом среди песен на украинском языке.

