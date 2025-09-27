Один такой прецедент имел место в Украине еще в далекие довоенные времена – в 2012 году компания Roshen выпустила новый рекламный ролик, но музыкальное сопровождение спровоцировало скандал. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Детектор медиа".

Почему реклама вызвала скандал?

Реклама шоколада от Roshen, очевидно, должна была быть нежной и романтичной. На экране зрители могли видеть влюбленную пару, которая демонстрирует свои чувства. И сопровождает этот ролик песня, которая звучит довольно романтично, если бы не ее текст.

Дело в том, что саундтреком этой рекламной кампании стала песня Comfortable place исполнителя Russell Simins. И она вовсе не о нежности, а скорее о чем-то совершенно противоположном. Исполнитель поет о том, как он таскает свою девушку за волосы и дает ей пощечины, а ей это нравится:

Gotta girl so fine

У меня есть классная девушка

Loves me all the time

Которая любит меня постоянно

Pull her hair, slap her face

Дергаю ее за волосы,, шлепаю по лицу,

But it's alright, she just wants

, Это нормально, потому что она просто хочет

To be disgraced...

Быть униженной.

Оригинальная реклама Roshen с этой песней: смотрите видео

Это вызвало большой скандал, а компанию обвинили в пропаганде насилия в отношении женщин. Тогдашний директор по развитию компании Roshen Евгений Вовчановский заявил, что компания ни в коем случае не намеревалась пропагандировать насилие, а выбирая сопровождение для рекламы руководствовалась только музыкальной стороной этого произведения.

Рекламу, правда, переделали. Вместо песни в ролике в дальнейшем звучала только инструментальная версия песни Comfortable place.

