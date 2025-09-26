Таким кофе неизвестный гость насладился в центре города, а его заказ вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Почему чашка кофе такая дорогая?

13 сентября 2025 года в дубайском главном магазине Roasters Specialty Coffee House в центре крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали самый дорогой в мире заказ. Клиент заведения, имя которого неизвестно, но известно, что он довольно состоятельный учитывая заказ, решил насладиться кофе, чашка которого обошлась ему в 2 500 дирхамов ОАЭ, что в гривнах составляет более 28 000.

Напиток приготовили из зерен Esmeralda Geisha из Панамы. Они известны цветочными, фруктовыми и цитрусовыми нотками. Кофе приготовили по методу V60 и подали в хрустальном бокале Edo Kiriko. Также к кофе подали десерты в японском стиле.



Как выглядела та самая чашка кофе / Фото Roasters Specialty Coffee House

Книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала рекорд продажи самой дорогой чашки кофе в мире.

Сколько стоят зерна панамского кофе?

Основу такой цены составили, в частности, кофейные зерна. Панамский кофе Esmeralda Geisha является довольно дорогим на рынке. Например, на официальном сайте на официальном сайте Geisha Coffee House можно приобрести его, но придется выложить немного денег.

За 0.5 фунта, то есть где-то 226 граммов кофейных зерен надо выложить 65 американских долларов, что в пересчете на гривны составляет более 2 800. За 1 фунт, то есть за около 450 граммов зерен надо заплатить 120 долларов – почти 5 000 гривен.



Вот сколько стоит панамский кофе / Скриншот

