Що відбувається у Росії?
Події відбулися у Челябінській області, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Наразі програма вже проходить тестовий етап на кількох заводах.
Схему подають як "добровільну": підприємства щомісяця перераховують до фонду суму, еквівалентну оплаті за одну годину роботи кожного працівника,
– пояснили у Центрі.
За ці гроші прагнуть:
- або купити обладнання для військових;
- або підтримувати мобілізованих.
Зокрема до 2026 року механізм хочуть поширити на більшість оборонних заводів регіону. Таким чином "добровільні" ініціативи створюють ілюзію масової підтримки війни проти України. Однак, як зазначили у ЦПД, значна частина людей просто боїться висловити незгоду.
Важливим є і те, що влада активно шукає способи перекласти фінансовий тягар війни на громадян,
– уточнили у Центрі протидії дезінформації.
Це є ще одним симптомом глибокого виснаження економіки Росії через війну. Кремль вже не може самостійно забезпечити потреби армії.
Зауважте! Саме через це Москва придумує нові побори з населення.
Нагадаємо, що економіка Росії зазнає наразі досить великих проблем. Про це також пише ЦПД.
Річ у тім, що через війну у країні зупиняються кремнієві заводи. Причиною називають глобальне перевиробництво та демпінгові ціни постачальників з-за кордону. Однак якщо іноземні виробники можуть продавати кремній дешевше і при цьому не працювати собі у збиток, то справжня проблема полягає у нездатності Кремля створити конкурентні умови виробництва.
Після 2022 року Росія переорієнтувалася на воєнну економіку, що різко погіршило становище цивільних і високотехнологічних галузей,
– зазначили у дописі.
Важливо! Рафінований кремній є важливим матеріалом для мікроелектроніки, хімічної промисловості, сонячних панелей та багатьох технологічних процесів. І той факт, що єдині два заводи країни у цій галузі не можуть конкурувати на глобальному ринку, є ознакою глибокої системної деградації російської промисловості.
Що ще відбувається у Росії?
Російським компаніям стало значно важче виплачувати кредити. Станом на жовтень 2025 року 24% російських компаній прострочили платежі через уповільнення економіки та високі процентні ставки.
Водночас найбільший виробник танків у Росії – "Уралвагонзавод" – планує скоротити близько 10% працівників вже до лютого 2026 року. Зокрема штат зменшиться до 50% у деяких підрозділах.