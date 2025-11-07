Чому "Уралвагонзавод" скорочує штат?
До лютого 2026 року підприємство планує скоротити близько 10% працівників і не набирати нових кадрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ E1.
Пропозиції щодо кандидатів на звільнення розглядатиме спеціальна комісія. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють виплати у розмірі до трьох середніх місячних зарплат.
За нашими даними, скорочення для більшості підрозділів становить до 50% від їх штатної чисельності. В результаті працездатні, висококваліфіковані фахівці втрачають робочі місця,
– поділилися з E1.RU співробітники УВЗ.
Поки що невідомо, які саме структурні підрозділи потраплять під скорочення Це може бути як цивільний сектор, що займається виробництвом залізничних вагонів, так і військовий сектор, що є флагманом російського танкобудування.
Ймовірно, такі рішення свідчать про нестачу державного фінансування та замовлень, що унеможливлює утримання нинішнього штату навіть на стратегічно важливому оборонному підприємстві.
Цікаво! "Уралвагонзавод" є найбільшим у Росії виробником бронетехніки, танків і вантажних вагонів. Компанія входить до структури державної корпорації "Ростех" і об'єднує понад 40 виробничих та наукових підприємств. Головне виробництво розташоване у Нижньому Тагілі.
Нагадаємо, що до цього "Уралвагонзавод" перейшов на 4-денний робочий тиждень, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Коммерсант".
При цьому зазначають, що зміни торкнуться лише працівників, які зайняті у виробництві цивільної продукції, адже, за словами представників УВЗ, попит на неї суттєво впав. На заводі зазначили, що для таких фахівців передбачили можливість переходу до інших підрозділів, які мають достатньо замовлень, а також організували перенавчання на нові технічні спеціальності.
Крім того, в УВЗ запевнили, що ці зміни не вплинуть на виконання замовлень військового характеру, зокрема – для російської армії. Однак, сам факт скорочення робочого тижня – явно свідчить про зворотнє.
Що відомо про проблеми в промисловості й бізнесі Росії?
У 2025 році компанії Росії стикаються з проблемами неплатежів, падінням попиту та браком оборотних коштів. Більшість підприємств вживають заходів оптимізації, зменшуючи адміністративні витрати, скорочуючи інвестиційні програми та відкладаючи плани розширення.
Прибуток підприємств Росії за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %. Вугільна галузь, "Пошта Росії", "Норнікель", "Газпром" та "РЖД" зазнають значних фінансових втрат, що свідчить про занепад економіки Росії.
Російський бізнес готується до підвищення податків у 2026 році через необхідність наповнювати військовий бюджет. Підприємства в Росії змушені підіймати ціни, скорочувати виробництво та звільняти працівників через економічні труднощі.