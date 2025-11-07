Чому "Уралвагонзавод" скорочує штат?

До лютого 2026 року підприємство планує скоротити близько 10% працівників і не набирати нових кадрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ E1.

Пропозиції щодо кандидатів на звільнення розглядатиме спеціальна комісія. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють виплати у розмірі до трьох середніх місячних зарплат.

За нашими даними, скорочення для більшості підрозділів становить до 50% від їх штатної чисельності. В результаті працездатні, висококваліфіковані фахівці втрачають робочі місця,

– поділилися з E1.RU співробітники УВЗ.

Поки що невідомо, які саме структурні підрозділи потраплять під скорочення Це може бути як цивільний сектор, що займається виробництвом залізничних вагонів, так і військовий сектор, що є флагманом російського танкобудування.

Ймовірно, такі рішення свідчать про нестачу державного фінансування та замовлень, що унеможливлює утримання нинішнього штату навіть на стратегічно важливому оборонному підприємстві.

Цікаво! "Уралвагонзавод" є найбільшим у Росії виробником бронетехніки, танків і вантажних вагонів. Компанія входить до структури державної корпорації "Ростех" і об'єднує понад 40 виробничих та наукових підприємств. Головне виробництво розташоване у Нижньому Тагілі.

Нагадаємо, що до цього "Уралвагонзавод" перейшов на 4-денний робочий тиждень, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Коммерсант".

При цьому зазначають, що зміни торкнуться лише працівників, які зайняті у виробництві цивільної продукції, адже, за словами представників УВЗ, попит на неї суттєво впав. На заводі зазначили, що для таких фахівців передбачили можливість переходу до інших підрозділів, які мають достатньо замовлень, а також організували перенавчання на нові технічні спеціальності.

Крім того, в УВЗ запевнили, що ці зміни не вплинуть на виконання замовлень військового характеру, зокрема – для російської армії. Однак, сам факт скорочення робочого тижня – явно свідчить про зворотнє.

