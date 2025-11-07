Почему "Уралвагонзавод" сокращает штат?

До февраля 2026 года предприятие планирует сократить около 10% работников и не набирать новых кадров, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ E1.

Предложения по кандидатам на увольнение будет рассматривать специальная комиссия. Тем, кто попадет под сокращение, обещают выплаты в размере до трех средних месячных зарплат.

По нашим данным, сокращение для большинства подразделений составляет до 50% от их штатной численности. В результате работоспособные, высококвалифицированные специалисты теряют рабочие места,

– поделились с E1.RU сотрудники УВЗ.

Пока что неизвестно, какие именно структурные подразделения попадут под сокращение Это может быть как гражданский сектор, занимающийся производством железнодорожных вагонов, так и военный сектор, являющийся флагманом российского танкостроения.

Вероятно, такие решения свидетельствуют о недостатке государственного финансирования и заказов, что делает невозможным содержание нынешнего штата даже на стратегически важном оборонном предприятии.

Интересно! "Уралвагонзавод" является крупнейшим в России производителем бронетехники, танков и грузовых вагонов. Компания входит в структуру государственной корпорации "Ростех" и объединяет более 40 производственных и научных предприятий. Главное производство расположено в Нижнем Тагиле.

Напомним, что до этого "Уралвагонзавод" перешел на 4-дневную рабочую неделю, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".

При этом отмечают, что изменения коснутся только работников, которые заняты в производстве гражданской продукции, ведь, по словам представителей УВЗ, спрос на нее существенно упал. На заводе отметили, что для таких специалистов предусмотрели возможность перехода в другие подразделения, которые имеют достаточно заказов, а также организовали переобучение на новые технические специальности.

Кроме того, в УВЗ заверили, что эти изменения не повлияют на выполнение заказов военного характера, в частности – для российской армии. Однако, сам факт сокращения рабочей недели – явно свидетельствует об обратном.

