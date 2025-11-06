Что Кремль готовит для россиян?

Для покрытия недостатка средств Кремль планирует повысить налоги и сократить социальные льготы. В то же время Москва использует власть в регионах как "громоотводы", чтобы избежать основной волны критики, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В частности, в России планируют повысить налог на добавленную стоимость (НДС) – с 20% до 22% .

. Также власти планируют уменьшить порог для упрощенной системы налогообложения.

А льготы для самозанятых россиян, которые сейчас платят только 4 – 6% налога, пересмотрят.

И уже в 2026 году самозанятость в России вообще могут отменить. Тогда людям придется или регистрироваться предпринимателями или платить полную ставку налога.

Вместе с тем в Кремле обсуждают возможность введения социальных взносов для тех, кто не устроен официально. Они коснутся:

безработных;

фрилансеров;

тех, кто работает неофициально.

Такие инициативы подаются под соусом "социальная справедливость", но фактически увеличивают нагрузку на население,

– говорят в разведке.

Российские власти также планируют сократить социальные программы:

выплачивать так называемый материнский капитал хотят только при рождении третьего ребенка;

финансирование программы семейной ипотеки перебросят на регионы.

По словам СВРУ, эти нововведения являются прямым следствием войны России против Украины. Ведь после полномасштабного вторжения западные страны ввели санкции против Москвы, в результате чего доходы российского бюджета значительно сократилась.

Сейчас, очевидно, ситуация в экономике России настолько неутешительная, что финансовое бремя войны приходится перекладывать на население.

Кремль фактически меняет социальный контракт с гражданами: раньше "вы не протестуете – мы гарантируем стабильность", теперь формула проста: "вы поддерживаете режим – платите больше",

– отметили в разведке.

Как регионы увеличивают налоги?

Увеличение налогов планирует не только правительство России, но и регионы. Дефицитные местные бюджеты вынуждены повышать региональные сборы, став первой линией непопулярных решений, пишет Служба внешней разведки.

Речь идет уже о 68 регионах. Среди них:

Оренбургская область;

Новосибирская область;

Воронежская;

Ярославская;

Ульяновская область;

Красноярский край;

Дагестан и т.д.

Регионы повысят транспортные налоги, плату за парковку и не только. В Дагестане и Воронеже, в частности, готовят отмену льготной ставки для бизнеса, а Ярославскую – поднять земельный и имущественный налоги до максимального уровня;

Важно! В этом году совокупный дефицит бюджетов регионов России вырос в полтора раза – до 724,8 миллиарда рублей.

Каковы последствия повышения налогов?