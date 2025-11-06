Что Кремль готовит для россиян?
Для покрытия недостатка средств Кремль планирует повысить налоги и сократить социальные льготы. В то же время Москва использует власть в регионах как "громоотводы", чтобы избежать основной волны критики, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
- В частности, в России планируют повысить налог на добавленную стоимость (НДС) – с 20% до 22%.
- Также власти планируют уменьшить порог для упрощенной системы налогообложения.
- А льготы для самозанятых россиян, которые сейчас платят только 4 – 6% налога, пересмотрят.
И уже в 2026 году самозанятость в России вообще могут отменить. Тогда людям придется или регистрироваться предпринимателями или платить полную ставку налога.
Вместе с тем в Кремле обсуждают возможность введения социальных взносов для тех, кто не устроен официально. Они коснутся:
- безработных;
- фрилансеров;
- тех, кто работает неофициально.
Такие инициативы подаются под соусом "социальная справедливость", но фактически увеличивают нагрузку на население,
– говорят в разведке.
Российские власти также планируют сократить социальные программы:
- выплачивать так называемый материнский капитал хотят только при рождении третьего ребенка;
- финансирование программы семейной ипотеки перебросят на регионы.
По словам СВРУ, эти нововведения являются прямым следствием войны России против Украины. Ведь после полномасштабного вторжения западные страны ввели санкции против Москвы, в результате чего доходы российского бюджета значительно сократилась.
Сейчас, очевидно, ситуация в экономике России настолько неутешительная, что финансовое бремя войны приходится перекладывать на население.
Кремль фактически меняет социальный контракт с гражданами: раньше "вы не протестуете – мы гарантируем стабильность", теперь формула проста: "вы поддерживаете режим – платите больше",
– отметили в разведке.
Как регионы увеличивают налоги?
Увеличение налогов планирует не только правительство России, но и регионы. Дефицитные местные бюджеты вынуждены повышать региональные сборы, став первой линией непопулярных решений, пишет Служба внешней разведки.
Речь идет уже о 68 регионах. Среди них:
- Оренбургская область;
- Новосибирская область;
- Воронежская;
- Ярославская;
- Ульяновская область;
- Красноярский край;
- Дагестан и т.д.
Регионы повысят транспортные налоги, плату за парковку и не только. В Дагестане и Воронеже, в частности, готовят отмену льготной ставки для бизнеса, а Ярославскую – поднять земельный и имущественный налоги до максимального уровня;
Важно! В этом году совокупный дефицит бюджетов регионов России вырос в полтора раза – до 724,8 миллиарда рублей.
Каковы последствия повышения налогов?
Решение повысить налог на добавленную стоимость Россия приняла второй раз за последние семь лет приняла. После этого шага страна войдет в двадцатку государств мира с самым высоким уровнем НДС.
Среди стран, которые не относятся к Европе, Россия станет лидером по размеру этого налога, сравнявшись с Уругваем, где НДС также составляет 22%. Для сравнения: в Китае этот показатель равен 13%, в Японии – 10%, а в ОАЭ – только 5%.
Благодаря новой налоговой ставке Министерство финансов РФ надеется получить около 1,4 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет, чтобы частично компенсировать рекордный дефицит государственных финансов.