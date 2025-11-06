Що Кремль готує для росіян?
Для покриття нестачі коштів Кремль планує підвищити податки й скоротити соціальні пільги. Водночас Москва використовує владу у регіонах як "громовідводи", щоб уникнути основної хвилі критики, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
- Зокрема, в Росії планують підвищити податок на додану вартість (ПДВ) – із 20% до 22%.
- Також влада планує зменшити поріг для спрощеної системи оподаткування.
- А пільги для самозайнятих росіян, які нині платять лише 4 – 6% податку, переглянуть.
Та вже у 2026 році самозайнятість у Росії взагалі можуть скасувати. Тоді людям доведеться або реєструватися підприємцями або платити повну ставку податку.
Разом з тим у Кремлі обговорюють можливість уведення соціальних внесків для тих, хто не влаштований офіційно. Вони торкнуться:
- безробітних;
- фрілансерів;
- тих, хто працює неофіційно.
Такі ініціативи подаються під соусом "соціальна справедливість", але фактично збільшують навантаження на населення,
– говорять у розвідці.
Російська влада також планує скоротити соціальні програми:
- виплачувати так званий материнський капітал хочуть лише при народженні третьої дитини;
- фінансування програми сімейної іпотеки перекинуть на регіони.
На словами СЗРУ, ці нововведення є прямим наслідком війни Росії проти України. Адже після повномасштабного вторгнення західні країни увели санкції проти Москви, в результаті чого доходи російського бюджету значно скоротилася.
Наразі, вочевидь, ситуація в економіці Росії настільки невтішна, що фінансовий тягар війни доводиться перекладати на населення.
Кремль фактично змінює соціальний контракт із громадянами: раніше "ви не протестуєте – ми гарантуємо стабільність", тепер формула проста: "ви підтримуєте режим – платіть більше",
– наголосили у розвідці.
Як регіони збільшують податки?
Збільшення податків планує не лише уряд Росії, але й регіони. Дефіцитні місцеві бюджети змушені підвищувати регіональні збори, ставши першою лінією непопулярних рішень, пише Служба зовнішньої розвідки.
Мова йде вже про 68 регіонів. Серед них:
- Оренбурзька область;
- Новосибірська область;
- Воронезька;
- Ярославська;
- Ульянівська область;
- Красноярський край;
- Дагестан тощо.
Регіони підвищать транспортні податки, плату за паркування і не тільки. У Дагестані та Воронежі, зокрема, готують скасування пільгової ставки для бізнесу, а Ярославську – підняти земельний і майновий податки до максимального рівня;
Важливо! Цьогоріч сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії зріс у півтора раза – до 724,8 мільярда рублів.
Які наслідки підвищення податків?
Рішення підвищити податок на додану вартість Росія ухвалила вдруге за останні сім років ухвалила. Після цього кроку країна увійде до двадцятки держав світу з найвищим рівнем ПДВ.
Серед країн, які не належать до Європи, Росія стане лідером за розміром цього податку, зрівнявшись із Уругваєм, де ПДВ також становить 22%. Для порівняння: у Китаї цей показник дорівнює 13%, у Японії – 10%, а в ОАЕ – лише 5%.
Завдяки новій податковій ставці Міністерство фінансів РФ сподівається отримати близько 1,4 трильйона рублів додаткових надходжень до бюджету, аби частково компенсувати рекордний дефіцит державних фінансів.