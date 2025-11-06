Що Кремль готує для росіян?

Для покриття нестачі коштів Кремль планує підвищити податки й скоротити соціальні пільги. Водночас Москва використовує владу у регіонах як "громовідводи", щоб уникнути основної хвилі критики, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

  • Зокрема, в Росії планують підвищити податок на додану вартість (ПДВ) – із 20% до 22%.
  • Також влада планує зменшити поріг для спрощеної системи оподаткування.
  • А пільги для самозайнятих росіян, які нині платять лише 4 – 6% податку, переглянуть.

Та вже у 2026 році самозайнятість у Росії взагалі можуть скасувати. Тоді людям доведеться або реєструватися підприємцями або платити повну ставку податку.

Разом з тим у Кремлі обговорюють можливість уведення соціальних внесків для тих, хто не влаштований офіційно. Вони торкнуться:

  • безробітних;
  • фрілансерів;
  • тих, хто працює неофіційно.

Такі ініціативи подаються під соусом "соціальна справедливість", але фактично збільшують навантаження на населення,
– говорять у розвідці.

Російська влада також планує скоротити соціальні програми:

  • виплачувати так званий материнський капітал хочуть лише при народженні третьої дитини;
  • фінансування програми сімейної іпотеки перекинуть на регіони.

На словами СЗРУ, ці нововведення є прямим наслідком війни Росії проти України. Адже після повномасштабного вторгнення західні країни увели санкції проти Москви, в результаті чого доходи російського бюджету значно скоротилася.

Наразі, вочевидь, ситуація в економіці Росії настільки невтішна, що фінансовий тягар війни доводиться перекладати на населення.

Кремль фактично змінює соціальний контракт із громадянами: раніше "ви не протестуєте – ми гарантуємо стабільність", тепер формула проста: "ви підтримуєте режим – платіть більше",
– наголосили у розвідці.

Як регіони збільшують податки?

Збільшення податків планує не лише уряд Росії, але й регіони. Дефіцитні місцеві бюджети змушені підвищувати регіональні збори, ставши першою лінією непопулярних рішень, пише Служба зовнішньої розвідки.

Мова йде вже про 68 регіонів. Серед них:

  • Оренбурзька область;
  • Новосибірська область;
  • Воронезька;
  • Ярославська;
  • Ульянівська область;
  • Красноярський край;
  • Дагестан тощо.

Регіони підвищать транспортні податки, плату за паркування і не тільки. У Дагестані та Воронежі, зокрема, готують скасування пільгової ставки для бізнесу, а Ярославську – підняти земельний і майновий податки до максимального рівня;

Важливо! Цьогоріч сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії зріс у півтора раза – до 724,8 мільярда рублів.

Які наслідки підвищення податків?

  • Рішення підвищити податок на додану вартість Росія ухвалила вдруге за останні сім років ухвалила. Після цього кроку країна увійде до двадцятки держав світу з найвищим рівнем ПДВ.

  • Серед країн, які не належать до Європи, Росія стане лідером за розміром цього податку, зрівнявшись із Уругваєм, де ПДВ також становить 22%. Для порівняння: у Китаї цей показник дорівнює 13%, у Японії – 10%, а в ОАЕ – лише 5%.

  • Завдяки новій податковій ставці Міністерство фінансів РФ сподівається отримати близько 1,4 трильйона рублів додаткових надходжень до бюджету, аби частково компенсувати рекордний дефіцит державних фінансів.