Що Кремль готує для росіян?

Для покриття нестачі коштів Кремль планує підвищити податки й скоротити соціальні пільги. Водночас Москва використовує владу у регіонах як "громовідводи", щоб уникнути основної хвилі критики, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Зокрема, в Росії планують підвищити податок на додану вартість (ПДВ) – із 20% до 22% .

. Також влада планує зменшити поріг для спрощеної системи оподаткування.

А пільги для самозайнятих росіян, які нині платять лише 4 – 6% податку, переглянуть.

Та вже у 2026 році самозайнятість у Росії взагалі можуть скасувати. Тоді людям доведеться або реєструватися підприємцями або платити повну ставку податку.

Разом з тим у Кремлі обговорюють можливість уведення соціальних внесків для тих, хто не влаштований офіційно. Вони торкнуться:

безробітних;

фрілансерів;

тих, хто працює неофіційно.

Такі ініціативи подаються під соусом "соціальна справедливість", але фактично збільшують навантаження на населення,

– говорять у розвідці.

Російська влада також планує скоротити соціальні програми:

виплачувати так званий материнський капітал хочуть лише при народженні третьої дитини;

фінансування програми сімейної іпотеки перекинуть на регіони.

На словами СЗРУ, ці нововведення є прямим наслідком війни Росії проти України. Адже після повномасштабного вторгнення західні країни увели санкції проти Москви, в результаті чого доходи російського бюджету значно скоротилася.

Наразі, вочевидь, ситуація в економіці Росії настільки невтішна, що фінансовий тягар війни доводиться перекладати на населення.

Кремль фактично змінює соціальний контракт із громадянами: раніше "ви не протестуєте – ми гарантуємо стабільність", тепер формула проста: "ви підтримуєте режим – платіть більше",

– наголосили у розвідці.

Як регіони збільшують податки?

Збільшення податків планує не лише уряд Росії, але й регіони. Дефіцитні місцеві бюджети змушені підвищувати регіональні збори, ставши першою лінією непопулярних рішень, пише Служба зовнішньої розвідки.

Мова йде вже про 68 регіонів. Серед них:

Оренбурзька область;

Новосибірська область;

Воронезька;

Ярославська;

Ульянівська область;

Красноярський край;

Дагестан тощо.

Регіони підвищать транспортні податки, плату за паркування і не тільки. У Дагестані та Воронежі, зокрема, готують скасування пільгової ставки для бізнесу, а Ярославську – підняти земельний і майновий податки до максимального рівня;

Важливо! Цьогоріч сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії зріс у півтора раза – до 724,8 мільярда рублів.

Які наслідки підвищення податків?