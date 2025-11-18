Чому китайська компанія змінює постачальника?

Зміна постачальника відбулася після того, як компанія призупинила закупівлю російської нафти після запровадження західних санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Yanchang Petroleum вже придбала 3 мільйони барелів нафти в ОАЕ та Казахстану з постачанням у січні:

2 мільйони барелів нафти Murban з Абу-Дабі;

та 1 мільйон барелів суміші CPC Blend у Vitol.

Також минулого тижня компанія оголосила тендер на закупівлю неросійської нафти з постачанням між груднем і серединою лютого.

Зауважимо, що раніше нафтопереробник регулярно купував російську нафту – приблизно одну партію на місяць. Це були переважно сорти ESPO blend або Sokol із Далекого Сходу.

Варто знати! Yanchang Petroleum є однією із найбільших нафтопереробних компаній у Китаї та має річну квоту імпорту у розмірі 3,6 мільйона тонн (близько 26 млн барелів).

Які ще компанії відмовляються від російської нафти?

Компанія Yanchang приєдналася до інших нафтових гігантів Китаю, які у жовтні призупинили закупівлі російської нафти через санкції західних країн проти "Роснефті" та "Лукойлу". Зокрема, раніше від сировини з Росії відмовилися державні компанії Sinopec і PetroChina, пише Bloomberg.

Менші приватні нафтопереробні заводи, яких називають "чайниками", також утримуються, побоюючись понести подібні штрафи, як і Shandong Yulong Petrochemical Co, яку нещодавно внесли до чорного списку Великої Британії та Європейського Союзу,

– зазначило видання.

Важливо! Від відмови імпортерів найбільше постраждав сорт російської нафти ESPO. На нього оразу значно впали ціни.

