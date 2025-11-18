Почему китайская компания меняет поставщика?

Смена поставщика произошла после того, как компания приостановила закупку российской нефти после введения западных санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Давление работает: большинство НПЗ Индии отказываются от российской нефти

Yanchang Petroleum уже приобрела 3 миллиона баррелей нефти в ОАЭ и Казахстане с поставкой в январе:

2 миллиона баррелей нефти Murban из Абу-Даби;

и 1 миллион баррелей смеси CPC Blend в Vitol.

Также на прошлой неделе компания объявила тендер на закупку нероссийской нефти с поставкой между декабрем и серединой февраля.

Заметим, что ранее нефтепереработчик регулярно покупал российскую нефть – примерно одну партию в месяц. Это были преимущественно сорта ESPO blend или Sokol с Дальнего Востока.

Стоит знать! Yanchang Petroleum является одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Китае и имеет годовую квоту импорта в размере 3,6 миллиона тонн (около 26 млн баррелей).

Какие еще компании отказываются от российской нефти?

Компания Yanchang присоединилась к другим нефтяным гигантам Китая, которые в октябре приостановили закупки российской нефти из-за санкций западных стран против "Роснефти" и "Лукойла". В частности, ранее от сырья из России отказались государственные компании Sinopec и PetroChina, пишет Bloomberg.

Меньшие частные нефтеперерабатывающие заводы, которых называют "чайниками", также воздерживаются, опасаясь понести подобные штрафы, как и Shandong Yulong Petrochemical Co, которую недавно внесли в черный список Великобритании и Европейского Союза,

– отметило издание.

Важно! От отказа импортеров больше всего пострадал сорт российской нефти ESPO. На него сразу значительно упали цены.

Какие санкции ввели против России?