Про це в етері 24 Каналу зазначив радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат Андрій Веселовський, додавши, що зі всього в документі точно залишиться посилена увага США до Західної півкулі.

Які недоліки має документ?

Відмінність нової стратегії нацбезпеки Сполучених Штатів від попередньої, як пояснив дипломат, полягає у тому, що серйозні складні слова щодо основних суперників США там не вживаються. Раніше вони напряму вказувалися і суперниками, і ворогами (Китай, Росія). Зараз цього немає, тон більш примирливий.

Зрозуміло, що у США немає таких сил, які були 15 – 20 років тому порівняно з іншими країнами. Китай практично зрівнявся по своїх економічних можливостях зі Сполученими Штатами. А Росія зайняла фашистську ідеологію і проти таких її дії у США чомусь не знаходиться розуму боротися,

– зауважив Веселовський.

Україна не визначається для США як друг, союзник. Одночасно з цим і Європа теж не є партнером. Це дипломат назвав недоліками, однак наголосив, що на папері зазначається одне, а в житті ситуація дещо інша.

Якщо подивитися на торгівельний баланс, то виявляється, що експорт Європи в США більший, ніж імпорт. Це означає, що у європейців виробляються кращі товари й більше продукції, яка потрібна американцям,

– розповів Веселовський.

Дипломат підсумував, що не варто забувати, що без європейської допомоги протистояти ні Росії, ні Китаю у США сил і вміння не буде. Якщо це суперники і Вашингтон хоче мати більший вплив, ніж ці держави, то йому, зі слів Веселовського, слід обов'язково спиратися на Європу. Загалом представлений Білим домом документ більше ідеологічний, ніж фактичний.

Нова стратегія нацбезпеки США: що там ще вказується?