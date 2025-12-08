Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що документ суперечить попереднім зобов'язанням Трампа щодо захисту України та невизнання окупованих територій.

Що відомо про нову стратегію США?

Документ національної стратегії безпеки містить відверто застарілі та небезпечні ідеї, які нагадують логіку XIX століття.

"Вони настільки архаїчні, що "волосся стає дибки", коли це читаєш. Там стверджується, що "надмірний вплив більших, багатших і сильніших країн є вічною істиною міжнародних відносин". Простою мовою це означає, що, якщо я сильний, то у мене прав більше", – наголосив Огризко.

Такими формулюваннями підкреслюється відмова від засад, які діяли після Другої світової війни. Це фактично виправдовує імперську політику Путіна, його загарбання територій та насильницьку зміну кордонів.

Це злам основ, на яких тримався світ протягом останніх 70 років. Те, що написано в цій стратегії, означає, що нам і європейцям треба нарешті зрозуміти – Америки більше немає для нас як союзника та партнера,

– зазначив Огризко.

Чи загрожує нова стратегія США стабільності Європи?

У документі декларації про майбутнє економічне відновлення України подається як спосіб отримати вигоду від ситуації, а не як реальна підтримка. А зміст за риторикою характерний для російського політичного дискурсу.

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль підкреслив, що Європа не потребує зовнішніх повчань і добре розуміє, як діяти у власних інтересах.

Польща ж бачить у стратегії нові можливості, хоча й визнає необхідність більшої самостійності в обороні. Натомість західні експерти вважають, що стратегія спрямована проти союзників, а не ворогів.

"Ще у 2017 році Трамп підписав закон, що США ніколи не визнають окуповані Росією землі російськими та робитимуть все для відновлення територіальної цілісності України та зупинки російської агресії проти країн Центральної та Східної Європи", – нагадав Огризко.

У 2018 році офіційна позиція США, озвучена держсекретарем Майком Помпео на Кримській платформі, передбачала невизнання російського статусу Криму та інших окупованих територій. У новому документі фіксується відхід від раніше підписаних зобов’язань.

На Капітолійському пагорбі є адекватні люди, які розуміють, що така політика США означатиме катастрофу для них самих. Якщо США відійдуть від світового лідерства, то на це місце обов'язково претендуватимуть Китай і Росія. Єдина надія – що ця лінія зміниться після того, як Трамп залишить свій пост,

– підкреслив Огризко.

