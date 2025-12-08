Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что документ противоречит предыдущим обязательствам Трампа по защите Украины и непризнанию оккупированных территорий.

Что известно о новой стратегии США?

Документ национальной стратегии безопасности содержит откровенно устаревшие и опасные идеи, которые напоминают логику XIX века.

"Они настолько архаичные, что "волосы встают дыбом", когда это читаешь. Там утверждается, что "чрезмерное влияние более, богатых и более сильных стран является вечной истиной международных отношений". Простым языком это означает, что, если я сильный, то у меня прав больше", – подчеркнул Огрызко.

Такими формулировками подчеркивается отказ от принципов, которые действовали после Второй мировой войны. Это фактически оправдывает имперскую политику Путина, его захват территорий и насильственное изменение границ.

Это слом основ, на которых держался мир в течение последних 70 лет. То, что написано в этой стратегии, означает, что нам и европейцам надо наконец понять – Америки больше нет для нас как союзника и партнера,

– отметил Огрызко.

Угрожает ли новая стратегия США стабильности Европы?

В документе декларации о будущем экономическом восстановлении Украины подается как способ получить выгоду от ситуации, а не как реальная поддержка. А содержание по риторике характерно для российского политического дискурса.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль подчеркнул, что Европа не нуждается во внешних поучениях и хорошо понимает, как действовать в собственных интересах.

Польша же видит в стратегии новые возможности, хотя и признает необходимость большей самостоятельности в обороне. Зато западные эксперты считают, что стратегия направлена против союзников, а не врагов.

"Еще в 2017 году Трамп подписал закон, что США никогда не признают оккупированные Россией земли российскими и будут делать все для восстановления территориальной целостности Украины и остановки российской агрессии против стран Центральной и Восточной Европы", – напомнил Огрызко.

В 2018 году официальная позиция США, озвучена госсекретарем Майком Помпео на Крымской платформе, предусматривала непризнание российского статуса Крыма и других оккупированных территорий. В новом документе фиксируется отход от ранее подписанных обязательств.

На Капитолийском холме есть адекватные люди, которые понимают, что такая политика США будет означать катастрофу для них самих. Если США отойдут от мирового лидерства, то на это место обязательно будут претендовать Китай и Россия. Единственная надежда – что эта линия изменится после того, как Трамп покинет свой пост,

– подчеркнул Огрызко.

Что еще известно о взаимоотношениях Европы и США?