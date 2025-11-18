Что происходит в России?

События произошли в Челябинской области, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сейчас программа уже проходит тестовый этап на нескольких заводах.

Схему подают как "добровольную": предприятия ежемесячно перечисляют в фонд сумму, эквивалентную оплате за один час работы каждого работника,

– объяснили в Центре.

За эти деньги стремятся:

или купить оборудование для военных; или поддерживать мобилизованных.

В частности, до 2026 года механизм хотят распространить на большинство оборонных заводов региона. Таким образом "добровольные" инициативы создают иллюзию массовой поддержки войны против Украины. Однако, как отметили в ЦПИ, значительная часть людей просто боится выразить несогласие.

Важным является и то, что власть активно ищет способы переложить финансовое бремя войны на граждан,

– уточнили в Центре противодействия дезинформации.

Это является еще одним симптомом глубокого истощения экономики России из-за войны. Кремль уже не может самостоятельно обеспечить потребности армии.

Заметьте! Именно поэтому Москва придумывает новые поборы с населения.

Напомним, что экономика России испытывает сейчас достаточно больших проблем. Об этом также пишет ЦПД.

Дело в том, что из-за войны в стране останавливаются кремниевые заводы. Причиной называют глобальное перепроизводство и демпинговые цены поставщиков из-за рубежа. Однако если иностранные производители могут продавать кремний дешевле и при этом не работать себе в убыток, то настоящая проблема заключается в неспособности Кремля создать конкурентные условия производства.

После 2022 года Россия переориентировалась на военную экономику, что резко ухудшило положение гражданских и высокотехнологичных отраслей,

– отметили в заметке.

Важно! Рафинированный кремний является важным материалом для микроэлектроники, химической промышленности, солнечных панелей и многих технологических процессов. И тот факт, что единственные два завода страны в этой области не могут конкурировать на глобальном рынке, является признаком глубокой системной деградации российской промышленности.

Что еще происходит в России?

Российским компаниям стало значительно труднее выплачивать кредиты. По состоянию на октябрь 2025 года 24% российских компаний просрочили платежи из-за замедления экономики и высоких процентных ставок.

В то же время крупнейший производитель танков в России – "Уралвагонзавод" – планирует сократить около 10% работников уже к февралю 2026 года. В частности штат уменьшится до 50% в некоторых подразделениях.