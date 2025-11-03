Сколько в России потратят на протезы?

В частности, в 2026 году бюджет России предусматривает 98,16 миллиардов рублей для обеспечения техническими средствами реабилитации для людей с инвалидностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Яниса Клюге, научного сотрудника Немецкого института проблем международной безопасности.

Читайте также Миллиардные убытки ежемесячно: политолог сказал, какой страшный сценарий реализуется в России

Если сравнивать с довоенным периодом, то государственные закупки протезов выросли втрое:

в 2020 – 2021 годы – выделяли по 33 миллиардов рублей ежегодно из бюджета; 2022 год – сумма выросла уже до 37,2 миллиарда; в 2023-м – до 42,2 миллиарда; в 2024-м – до 55,8 миллиарда; а 2025 году – до 75,4 миллиарда рублей.

Издание Moscow Times отмечает, что по состоянию на конец 2024 года 376 тысяч россиян получили на фронте тяжелые ранения и получили инвалидность. Эти данные оценивал Международный институт стратегических исследований (IISS).

Общие потери российской армии за 2022 – 2024 годы, по расчетам IISS, составили 783 тысячи человек. Из них 172 тысячи погибли, а 611 тысяч были ранены. А по данным Социального фонда, в 2023 – 2024 годах общее количество лиц с инвалидностью в России выросло на 290 тысяч человек, что является рекордом с 2005 года.

Интересно! В то же время количество "обычных инвалидов" не выросло, как отметил член Российской гильдии протезистов-ортопедов Тимур Гришин. По его словам, им как раз стали гораздо меньше выдавать сейчас всевозможных средств реабилитации.

Как еще война влияет на Россию?