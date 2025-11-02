Что происходит с российской логистикой?

Страна сталкивается не просто с ростом расходов, дефицитом перевозчиков или потерей доступа к европейским портам, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Ко всем имеющимся пунктам добавилось закрытие границы между Литвой и Беларусью. Это поставило под угрозу транзит в Калининград.

Республика Беларусь предложила альтернативный маршрут:

  1. грузы будут доставлять автотранспортом до складов в нескольких белорусских городах;
  2. оттуда они будут отправлять по железной дороге и паромами.

Заметьте! Минск утверждает, что схема сократит сроки доставки до десяти дней и снимет напряжение на границе.

Впрочем, этот "спасительный" вариант не способен компенсировать последствия международной изоляции,
– отметили в разведке.

Дело в том, что российские логистические компании остаются в плохих условиях:

  1. хронического дефицита транспорта;
  2. нехватки запчастей;
  3. роста цен на топливо;
  4. отсутствия доступа к ключевым рынкам.

Россия делает заявления о расширении сотрудничества с Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком. Однако эти направления не смогут заменить Европу.

Закрытие западных границ и политическая изоляция лишь подчеркивают: война против Украины постепенно разрушает экономику России,
– отметили в сообщении.

Обратите внимание! В то же время попытки Лукашенко поддержать Москву не решают проблемы – они лишь глубже погружают Беларусь в кризис, который создала Россия.

В частности еще летом стало известно о проблемах в области логистики в России, о чем писало российское медиа Moscow Times. В сфере возник дефицит работников – около миллиона человек.

Наибольшую нехватку фиксировали в сегментах транспортировки, складской обработки и управления цепочками поставок

Интересно! В частности логистика вошла в топ – 5 сфер с наибольшей потребностью в персонале.

Что еще известно о российской логистике?

  • Кроме того, почти 30% российских логистических компаний рискуют обанкротиться в текущем году. Поэтому они просят помощи у Кремля.

  • Они обращаются с просьбой отложить выплату страховых взносов, ввести льготные кредиты, выделить субсидии на зарплаты сотрудникам. Это должно помочь половине компаний.