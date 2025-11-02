Що відбувається з російською логістикою?

Країна зіштовхується не просто зі зростання витрат, дефіцитом перевізників чи втратою доступу до європейських портів, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Читайте також Прямий доступ до усіх даних: ФСБ зможе контролювати росіян через банки

До усіх наявних пунктів додалося закриття кордону між Литвою та Білоруссю. Це поставило під загрозу транзит до Калінінграда.

Республіка Білорусь запропонувала альтернативний маршрут:

вантажі доставлятимуть автотранспортом до складів у кількох білоруських містах; звідти вони відправлятимуть залізницею та поромами.

Зауважте! Мінськ стверджує, що схема скоротить терміни доставки до десяти днів і зніме напруження на кордоні.

Втім, цей "рятівний" варіант не здатен компенсувати наслідки міжнародної ізоляції,

– наголосили у розвідці.

Річ у тім, що російські логістичні компанії залишаються в поганих умовах:

хронічного дефіциту транспорту; браку запчастин; зростання цін на пальне; відсутності доступу до ключових ринків.

Росія робить заяви про розширення співпраці з Африкою, Латинською Америкою та Близьким Сходом. Проте ці напрямки не зможуть замінити Європу.

Закриття західних кордонів і політична ізоляція лише підкреслюють: війна проти України поступово руйнує економіку Росії,

– зазначили у повідомленні.

Зверніть увагу! Водночас спроби Лукашенка підтримати Москву не розв'язувати проблеми – вони лише глибше занурюють Білорусь у кризу, яку створила Росія.

Зокрема ще влітку стало відомо про проблеми у галузі логістики у Росії, про що писало російське медіа Moscow Times. У сфері виник дефіцит працівників – близько мільйона осіб.

Найбільшу нестачу фіксували у сегментах транспортування, складської обробки та управління ланцюгами постачань

Цікаво! Зокрема логістика увійшла до топ – 5 сфер із найбільшою потребою в персоналі.

Що ще відомо про російську логістику?