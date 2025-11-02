Що відбувається з російською логістикою?
Країна зіштовхується не просто зі зростання витрат, дефіцитом перевізників чи втратою доступу до європейських портів, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
До усіх наявних пунктів додалося закриття кордону між Литвою та Білоруссю. Це поставило під загрозу транзит до Калінінграда.
Республіка Білорусь запропонувала альтернативний маршрут:
- вантажі доставлятимуть автотранспортом до складів у кількох білоруських містах;
- звідти вони відправлятимуть залізницею та поромами.
Зауважте! Мінськ стверджує, що схема скоротить терміни доставки до десяти днів і зніме напруження на кордоні.
Втім, цей "рятівний" варіант не здатен компенсувати наслідки міжнародної ізоляції,
– наголосили у розвідці.
Річ у тім, що російські логістичні компанії залишаються в поганих умовах:
- хронічного дефіциту транспорту;
- браку запчастин;
- зростання цін на пальне;
- відсутності доступу до ключових ринків.
Росія робить заяви про розширення співпраці з Африкою, Латинською Америкою та Близьким Сходом. Проте ці напрямки не зможуть замінити Європу.
Закриття західних кордонів і політична ізоляція лише підкреслюють: війна проти України поступово руйнує економіку Росії,
– зазначили у повідомленні.
Зверніть увагу! Водночас спроби Лукашенка підтримати Москву не розв'язувати проблеми – вони лише глибше занурюють Білорусь у кризу, яку створила Росія.
Зокрема ще влітку стало відомо про проблеми у галузі логістики у Росії, про що писало російське медіа Moscow Times. У сфері виник дефіцит працівників – близько мільйона осіб.
Найбільшу нестачу фіксували у сегментах транспортування, складської обробки та управління ланцюгами постачань
Цікаво! Зокрема логістика увійшла до топ – 5 сфер із найбільшою потребою в персоналі.
Що ще відомо про російську логістику?
Крім того, майже 30% російських логістичних компаній ризикують збанкрутувати у поточному році. Тому вони просять допомоги у Кремля.
Вони звертаються з проханням відкласти виплату страхових внесків, запровадити пільгові кредити, виділити субсидії на зарплати співробітникам. Це має допомогти половині компаній.