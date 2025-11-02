Як ФСБ зможуть отримувати доступ до даних росіян?

До 2027 року фінансові установи повинні будуть забезпечити зберігання листування, голосових повідомлень та іншого контенту, який передається через банківські застосунки, пише 24 Канал з посиланням на російський Forbes.

Читайте також Росія ввела санкції проти українських урядовців: хто потрапив до списку

Ці дані, включно з ключами шифрування, банки зобов’язані надавати правоохоронним органам на запит. У листі, надісланому банкам, ФСБ нагадала, що вони вважаються організаторами поширення інформації, бо їхні клієнти можуть обмінюватися повідомленнями в застосунках.

Важливо! Тому банки мають зберігати листування користувачів щонайменше пів року. А вже з січня 2026 року – до трьох років.

Російське видання The Insider пише, що в Росії фактично зникають будь-які приватні сервіси без державного контролю. Про це розповів юрист Саркіс Дарбінян. Він заявив, що можливо, незабаром закон взагалі заборонить роботу будь-якого застосунку або вебсайту без попереднього проходження перевірки відповідності "закону Ярової".

Концепція "інтернету за паспортом" посилюється з кожним роком – держава не лише запроваджує дедалі більше практик обов’язкової ідентифікації та деанонімізації користувачів, а й послідовно займається "паспортизацією" власників сайтів, змушуючи їх реєструватися в державних реєстрах, стежити за користувачами й дотримуватись численних обмежень,

– сказав експерт.

Зокрема відтепер не лише Росфінмоніторинг і Центробанк зможуть відстежувати фінансові операції, а й ФСБ. Служба отримає можливість контролювати активність росіян у фінансовому середовищі.

Вони не матимуть прямого доступу до банківської таємниці, але отримають доступ до всіх метаданих (коли, де і з яких пристроїв користувач входив у застосунок), а також до листування користувачів.

Включення банків до реєстру ОРІ суттєво спрощує роботу ФСБ. Раніше вона, звісно, теж могла отримувати інформацію безпосередньо з банків, але тепер отримує можливість перехоплювати дані конкретного користувача в реальному часі або використовувати інструменти для аналізу великих масивів даних,

– зазначив юрист.

Важливо! Ймовірно, що так ФСБ контролювати, як саме росіяни донатять й на які платежі здійснюють перерахування в умовах ізольованої мережі та обмежень на фінансову підтримку заборонених політичних організацій, медіа тощо.

З якими ще проблемами щодо банків зіштовхуються росіяни?