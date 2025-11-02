Против кого ввела санкции Россия?
Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства России, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "РИА Новости" в Telegram.
В документе указано 10 человек. В частности, речь идет о таких людях:
- премьер-министре Украины Юлии Свириденко;
- министре финансов Сергее Марченко;
- советнике министра обороны Александре Кубракове;
- министра экономики Алексея Соболева.
Также в список попали бывший министр юстиции Украины Денис Малюська, экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, директор Офиса реформ Татьяна Ковтун и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на российском сайте.
Всем перечисленным лицам запрещен въезд в Россию, а их имущество и счета на российской территории (если таковые имеются) будут арестованы и национализированы.
Обратите внимание! Санкции начинают работать с 1 ноября 2025 года.
В частности еще 31 октября Министерство иностранных дел страны-агрессора объявило, что расширит список европейцев, которым запрещен въезд в Россию. Это является ответом Кремля на последний, 19 – и пакет санкций, который был недавно объявлен Евросоюзом.
Выезд запретят сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданам разных стран, являющихся членами Европейского Союза, и других западных государств, связанных с военной поддержкой Украины.
Заметьте! В частности в Москве заявили, что действующие санкции являются якобы нелегитимными.
Что происходит в России из-за санкций?
Дефицит бюджета России в следующем году может составить 100 – 130 миллиардов долларов из-за санкций. Но это при таких обстоятельствах, если импортеры нефти и газа откажутся от торговли с Россией.
Кроме того, экспорт нефтепродуктов из России морем с 1 по 26 октября снизился до 1,89 миллиона баррелей в сутки. Это является самым низким показателем минимум с 2022 года.