Против кого ввела санкции Россия?

Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства России, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "РИА Новости" в Telegram.

Читайте также "Не думаю, что он меня понял": Кучма вспомнил встречи с Путиным в 2000-х

В документе указано 10 человек. В частности, речь идет о таких людях:

премьер-министре Украины Юлии Свириденко; министре финансов Сергее Марченко; советнике министра обороны Александре Кубракове; министра экономики Алексея Соболева.

Также в список попали бывший министр юстиции Украины Денис Малюська, экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, директор Офиса реформ Татьяна Ковтун и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на российском сайте.

Всем перечисленным лицам запрещен въезд в Россию, а их имущество и счета на российской территории (если таковые имеются) будут арестованы и национализированы.

Обратите внимание! Санкции начинают работать с 1 ноября 2025 года.

В частности еще 31 октября Министерство иностранных дел страны-агрессора объявило, что расширит список европейцев, которым запрещен въезд в Россию. Это является ответом Кремля на последний, 19 – и пакет санкций, который был недавно объявлен Евросоюзом.

Выезд запретят сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданам разных стран, являющихся членами Европейского Союза, и других западных государств, связанных с военной поддержкой Украины.

Заметьте! В частности в Москве заявили, что действующие санкции являются якобы нелегитимными.

Что происходит в России из-за санкций?