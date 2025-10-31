Как санкции повлияют на бюджет России?

Дефицит бюджета России в следующем году составит 100 – 130 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Однако, по словам Зеленского, в этом контексте важно, чтобы страны-покупатели российских энергоресурсов уменьшили эти объемы, или вообще отказались от торговли.

Например, Китай импортировал энергоносителей из России на 120 миллиардов долларов в год. Потому что он – крупнейший игрок, помощник в этой войне. Это факт. Потому что 120 миллиардов – это серьезная сумма,

– сказал Президент.

Это касается и Китая, Турции, стран Центральной Азии, которые только увеличивают импорт из России. Зеленский также выразил надежду на то, что после вступления в силу новых американских санкций 20 ноября партнеры не будут делать исключения.

Мы знаем, что Венгрия работает над тем, чтобы они были исключены и продолжали импортировать. Это важный аспект, мы также будем этим заниматься,

– акцентировал Зеленский.

Какие последствия для "Роснефти" и "Лукойла" от санкций США?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что "Лукойл" начал активно продавать свои международные активы, передает 24 Канал.

Продолжается активная продажа на Балканах, в Румынии, Болгарии. Там достаточно большая инфраструктура. Говорится о заправках, наливные терминалы, хранилища нефтепродуктов.

Совместно "Лукойл" и "Роснефть" – это 55% добычи и продажи нефти. Вместе с третьей, четвертой компаниями, в отношении которых санкции уже есть давно, это 80 – 85%. Это очень много. Трамп действительно ввел очень действенные и жесткие санкции,

– объяснил экономист.

Санкции введены не только против крупных материнских компаний, но дочерних, которых есть 35. "Лукойл" начал очень активно избавляться от этих компаний. Это признак того, что это мощное давление.

Кроме того, есть два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые формально входили в структуру "Роснефти", но с 2022 года полностью в управлении немцев. Есть четкое подтверждение Госдепа, что на них эти санкции не распространяются.

Что известно о санкциях против России?