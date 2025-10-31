Как Индия покупает российскую нефть?

Крупнейший нефтепереработчик Индии, корпорация Indian Oil, приобрела пять новых партий российской нефти с доставкой в декабре. По словам трейдеров, компания осуществила закупки у поставщиков, на которых не распространяются новые санкции США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По словам источников, нефтепереработчик приобрел около 3,5 миллиона баррелей нефти ESPO по цене, близкой к котировкам Дубая. Ее должны доставить в декабре на восточное побережье Индии.

Ранее Indian Oil отменил 7 или 8 партий российской нефти. Это произошло после объявления новых санкций США, поскольку сырье должно было поставляться дочерними компаниями подсанкционных компаний.

Стоит знать! Российская нефть ESPO в последнее время стала очень привлекательной для индийских покупателей. Ранее большинство сырья этой марки из порта Козьмино шло в Китай. Однако спрос в Китае снизился после того, как государственные НПЗ приостановили закупки из-за санкций США, а частные – исчерпали свои импортные квоты. Как следствие, цена на нефть ESPO упала.

Как индийские НПЗ реагируют на санкции США?

На прошлой неделе США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти", "Лукойла" и 31 их дочернего подразделения, чтобы сократить доходы Москвы.

После этого многие индийские нефтепереработчики, в частности государственных, временно приостановили закупки российской нефти. Однако начали искать возможные законные лазейки, чтобы не потерять окончательно поставки из России, пишет Bloomberg.

В то же время в компании Indian Oil заявили, что продолжат покупать российскую нефть, если поставки будут происходить через неподсанкционную структуру с безопасной транспортировкой.

Если к нам будут обращаться компании, которые не попали под санкции, и все лимиты соблюдены, а перевозки осуществляется без нарушений, тогда мы продолжим ее покупать,

– заявил руководитель финансового департамента компании Ану Джайн.

Важно! За последние три года Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти морским путем. Это произошло после того, как ЕС, Великобритания и США ввели ряд санкций против России, и Москва была вынуждена продавать нефть со значительными скидками.

Какие США давят на Индию?