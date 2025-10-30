Что происходит с российским экспортом?

В среднем морские поставки нефтепродуктов составляли 1,89 миллиона баррелей в сутки за первые 26 дней этого месяца, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

И это самый низкий показатель как минимум с начала 2022 года. Экспорт дизельного топлива несколько вырос. Но слабые показатели отгрузок нефти и мазута, особенно из балтийских портов после атак на экспортный хаб в Усть-Луге, снизили общие объемы поставок.

На работу портов также могли повлиять неблагоприятные погодные условия в регионе в последние дни. Это падение стало ударом по усилиям Москвы поддерживать стабильные энергетические доходы, поскольку удары украинских дронов по российской энергетической инфраструктуре и усиление санкций затрудняют финансирование и транспортировку нефти,

– говорится в материале.

Последняя волна ограничений, направлена против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", создала новую неопределенность, заставляя трейдеров пересматривать маршруты платежей и графики рейсов накануне предельного срока действия санкций США – 21 ноября. В частности, в краткосрочной перспективе экспорт дизельного топлива остается относительно стабильным, ведь большинство поставок направляется на близкие рынки – Турцию и Африку.

В частности экспорт нефтяного растворителя и мазута является более уязвимым, поскольку длительные рейсы в Азию повышают риск задержек санкционных грузов. Поскольку Россия больше не раскрывает официальных данных об объемах добычи, трейдеры отслеживают морские поставки, чтобы оценить масштабы производства нефти.

Важно! По данным Bloomberg, экспорт сырой нефти снизился с самых высоких показателей за последние два с половиной года из-за сокращения отгрузок с Балтики на прошлой неделе.

Каким будет влияние санкций на Россию?

Уже известно о первых детальных оценках от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фиксируем существенные убытки России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, что были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год,

– написал Зеленский.

В то же время объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок точно не допустят никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне.

Заметьте! Украинский лидер отметил, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, и уже есть соответствующие сигналы.

Что известно уже сейчас об ограничениях по нефти?