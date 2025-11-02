Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кучмы для BBC.
Какими были разговоры с Путиным в 2000-х?
Леонид Кучма признался, что с самого начала он не имел представления о каком-то "идеальном" Путине, ведь сразу учитывал его прошлое в КГБ.
По словам второго президента Украины, именно таким, каким он его представлял, Путин в конце концов и оказался – человеком, который никогда не бывает искренним, но умеет привлечь к себе внимание и ведет разговор так, будто вербует собеседника.
Путин – чрезвычайно опасный враг. Недооценивать его означает вредить нам самим,
– подчеркнул Кучма.
Среди самых тяжелых переговоров с Путиным он вспомнил встречу в московском аэропорту зимой 2004 года, во время Оранжевой революции.
Тогда Путин почти час убеждал экс-президента жестко действовать против Майдана, но Кучма объяснил, что не может и не хочет этого делать.
Не думаю, что он меня понял. Тем более, что последним моим аргументом были слова: "Украина – не Россия",
– подытожил Леонид Кучма.
Путин снова прибегает к манипуляциям
Недавно глава Кремля заявил, что его войска якобы заблокировали украинских защитников в Покровске и заверил, что готов допустить туда иностранные СМИ.
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что таким образом Путин стремится больше расшатать ситуацию в украинском обществе.
К тому же диктатор хочет продемонстрировать иностранной аудитории свою якобы силу и заверить, что берет под контроль Донбасс и ни на какие уступки не будет идти.