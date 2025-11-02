Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кучми для BBC.
Якими були розмови з Путіним у 2000-х?
Леонід Кучма зізнався, що від самого початку він не мав уявлення про якогось "ідеального" Путіна, адже одразу враховував його минуле в КДБ.
За словами другого президента України, саме таким, яким він його уявляв, Путін зрештою і виявився – людиною, яка ніколи не буває щирою, але вміє привернути до себе увагу та веде розмову так, ніби вербує співрозмовника.
Путін – надзвичайно небезпечний ворог. Недооцінювати його означає шкодити нам самим,
– підкреслив Кучма.
Серед найважчих переговорів з Путіним він згадав зустріч у московському аеропорту взимку 2004 року, під час Помаранчевої революції.
Тоді Путін майже годину переконував експрезидента жорстко діяти проти Майдану, але Кучма пояснив, що не може і не хоче цього робити.
Не думаю, що він мене зрозумів. Тим більше, що останнім моїм аргументом були слова: "Україна – не Росія",
– підсумував Леонід Кучма.
Путін знову вдається до маніпуляцій
Нещодавно очільник Кремля заявив, що його війська нібито заблокували українських захисників у Покровську та запевнив, що готовий допустити туди іноземні ЗМІ.
Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що в такий спосіб Путін прагне більше розхитати ситуацію в українському суспільстві.
До того ж диктатор хоче продемонструвати іноземній аудиторії свою начебто силу і запевнити, що бере під контроль Донбас і на жодні поступки не йтиме.