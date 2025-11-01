Про це в етері 24 Каналу наголосив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, підкресливши, що очільник Кремля розносить фейк про нібито котел в Покровську, щоб зокрема продемонструвати світу, що його армія має успіхи на полі бою.

Дивіться також "Бачили таке в Іловайську": Україна відповіла на заяву Путіна про коридори на фронті

Путін працює на 4 цільові аудиторії

Політолог пояснив, що Кремль вкидає неправдиву інформацію про оточення українських підрозділів у Покровську на Донеччині, переслідуючи декілька цілей. Одна з таких – більше розхитати ситуацію в українському суспільстві.

Росіяни обстрілюють енергетику, вибивають десь електрику, до цього додають такі заяви про ситуацію на фронті. Потім Путін ляпає про якусь нову зброю, яка нікуди не полетить. Все це разом накопичується, аби тиснути на суспільство, продавати свій успіх,

– озвучив Ткачук.

Він переконаний, що Росія проводить у такий спосіб інформаційну кампанію, вона націлена на чотири цільові аудиторії:

російський народ; українське суспільство; військові ЗСУ; іноземці.

"Внутрішній користувач (росіянин) дивиться на свого царя і думає, що в того все виходить. На українських військових, які залучені до певних операцій, мають доступ до соцмереж і можуть прочитати це, але не мати часу профільтрувати, ці слова можуть вплинути. Цивільне населення України він хоче розбалансувати, породити там капітуляційні настрої", – пояснив Ткачук.

Політолог також окреслив ціль очільника Кремля щодо іноземної аудиторії, на яку він зокрема націлив свою заяву та запрошення прибути в Покровськ. Їй він хоче продемонструвати свою начебто силу і запевнити, що бере під контроль Донбас та на жодні поступки не йтиме.

До відома! 31 жовтня президент України заявив, що ворог зосередив на Донеччині орієнтовно 170 тисяч військових. Наразі основна мета російської армії – окупувати Покровськ. Заяви Путіна про те, що ЗСУ там перебувають в оточенні, Зеленський спростував.

Яка зараз ситуація у Покровську?