Пакет включает в частности уже запущенные программы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Что будет включать "Зимняя поддержка"?

Пакет "Зимней поддержки" будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПО на дрова, так и новые меры поддержки.

Юлия Свириденко очертила новые программы, которые планирует запустить правительство:

Возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму - знакома украинцам с прошлой зимы;

Новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПО, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

Новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от Укрзализныци – 3000 километров;

Комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

Подробно обо всех компонентах программы сообщат позже.

Что известно о "Зимней поддержке"?