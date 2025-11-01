Пакет включает в частности уже запущенные программы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
Смотрите также Украинцев ждет "зимняя тысяча", – Минсоцполитики
Что будет включать "Зимняя поддержка"?
Пакет "Зимней поддержки" будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПО на дрова, так и новые меры поддержки.
Юлия Свириденко очертила новые программы, которые планирует запустить правительство:
- Возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму - знакома украинцам с прошлой зимы;
- Новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПО, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;
- Новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от Укрзализныци – 3000 километров;
- Комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.
Подробно обо всех компонентах программы сообщат позже.
Что известно о "Зимней поддержке"?
Правительство готовит "Зимнюю поддержку", которая будет включать прямую финансовую помощь, программы для уязвимых групп, транспортную поддержку от Укрзализныци и медицинские проекты от Министерства здравоохранения.
Планируется сохранить фиксированные цены на газ и электричество.
По данным министра соцполитики, семьи и единства Дениса Улютина, планируется разовая выплата 6 500 гривен для социально уязвимых категорий. Средства можно потратить на продукты, лекарства, теплую одежду и коммунальные услуги.
Он также добавил, что в 1 ноября действует компенсация за электроэнергию для прифронтовых территорий, ВПО и людей с льготами – 465 гривен на человека.