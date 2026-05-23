Велика угода з Румунією

Угорська державна енергетична компанія MVM вже близька до угоди із румунськими OMV Petrom та Romgaz про постачання газу з родовища Neptun Deep, пише місцеве видання Index.

Видобуток на цьому родовищі у Румунії можуть розпочати вже у 2027 році. А газ звідти може витіснити левову частку російського палива з угорського ринку.

За даними видання, Будапешт може імпортувати близько 1 мільярд кубометрів газу вже наступного року, а в перспективі – ще більші обсяги.

У підсумку румунський газ може замінити до 20 – 25% імпорту російського газу. Адже наразі Угорщина все ще суттєво залежить від Москви. Країна споживає приблизно 9 мільярдів кубометрів газу на рік, і близько половини цього обсягу досі надходить із Росії.

Експерти говорять, що майбутня газова угода здатна серйозно змінити угорський енергетичний ринок.

За словами одного зі співрозмовників видання, для Будапешта румунський газ – це вже не просто альтернативний варіант, а реальний шанс замістити російські постачання.

Від російського газу нам у будь-якому разі доведеться відмовитися, адже з 1 жовтня 2027 року через пакет REPowerEU його більше не можна буде закуповувати,

– пояснив він.

Ціна газу з Румунії

Ба більше, угорська компанія MVM нібито вже навіть домовилася про ціну газу з нового родовища в Румунії. І вона буде не вищою, ніж пропонує Росія.

Джерела наголошують, що румунський газ є найвигіднішим серед можливих альтернатив. Ціна вже буцімто майже зрівнялася з російською

Серед усіх нових джерел саме румунське – найдешевше. І не лише найдешевше, а й найближче. Якщо ми втратимо цю можливість, то дуже сильно нашкодимо самі собі,

– додав співрозмовник.

Наразі компанії нібито вже обговорюють графік майбутнього постачання газу й об'єми закупівель.

Однак офіційно угоду поки не підписали, її долю мають вирішити найближчим часом. Ситуацію ускладнює те, що в Будапешті ще поки формують остаточно новий уряд, а в Бухаресті при владі взагалі тимчасовий уряд.

Зауважте! На Угорщину тиснуть правила Європейського Союзу. У межах програми REPowerEU ЄС планує з жовтня 2027 року фактично заборонити закупівлю російського газу.

Нагадаємо, після ухвалення рішення про заборону імпорту російського газу до ЄС з 2027 року Угорщина звернулася до Суду Європейського Союзу. Будапешт намагається оскаржити регламент REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв.

Угорська сторона заявила, що без постачання російської нафти та газу країні буде складно гарантувати енергетичну безпеку, а також утримати нинішній рівень цін на енергію для населення.

Втім, ситуація може змінитися після перемоги на виборах Петера Мадяра. Представники його партії "Тиса" вже виступили за диверсифікацію джерел постачання енергії.

Водночас Угорщина вже почала робити кроки у цьому напрямку. Зокрема, 9 вересня 2025 року країна уклала контракт із британською компанією Shell plc на постачання 2 мільярдів кубометрів газу.