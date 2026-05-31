Через какие страны будет проходить транспортный маршрут Китая?

О том, какие последствия может иметь решение Китая для России, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

В ближайшей перспективе Китай планирует нарастить грузовые перевозки с Европой. Маршрутом для этого станет "Срединный коридор", или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Он проходит через:

Казахстан;

Каспийское море;

Азербайджан;

Грузию;

Турцию.

При этом обходит территорию России.

Заметьте! ТМТМ соединяет Европу с Азией. Также это ключевой железнодорожный, автомобильный, морской торговый путь. Имеет значительную роль в глобальной системе логистики.

Общая длина "Срединного коридора" – 4 250 километров. Самый длинный участок проходит через территорию Казахстана.

Как отмечают в разведке, логистика по этому маршруту является более сложной, чем транзит через Россию. Транскаспийский путь объединяет:

железнодорожные перевозки;

портовую инфраструктуру;

паромные переправы.

В частности через этот маршрут нужно пройти таможенные процедуры между несколькими странами.

Однако несмотря на сложности, Китай и Казахстан "активно прорабатывают этот проект". Среди причин транспортировки в обход России разведка называет токсичность, ненадежность и подсанкционность Кремля. В то же время страны хотят уменьшить нынешнюю нестабильность в отношении морских маршрутов.

Так, на реализацию инициативы "Казахстанские железные дороги" могут инвестировать около 10 миллиардов долларов. Компания предложила такие деньги на модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры до 2030 года.

Также в течение 2026 года планируется строительство 900 километров новых железнодорожных путей. Из них 300 километров – на участке Аягоз – Бахты. На границе с Китаем это будет третий железнодорожный переход.

Это позволит увеличить пропускную способность направления с 55 млн до 100 млн тонн в год к 2030-му. Чтобы ликвидировать "узкие места" на воде, KTZ ("Казахстанские железные дороги" – 24 Канал) инвестирует более 100 миллионов долларов США в шесть новых грузовых судов для рейсов между портами Актау, Курык и Баку,

– добавили в разведке.

В частности поэтому в 2026 году компания "Казахстанские железные дороги" планирует публичное размещение акций. То есть продажа части активов. Акции могут торговаться в Лондоне, Гонконге, Казахстане. Привлеченные средства направят на обновление подвижного состава и развитие маршрутов.

Ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" имеет данные об объемах перевозок:

2023 год – 2,76 миллиона тонн;

2024 год – 4,48 миллиона тонн;

2025 год – 4,12 миллиона тонн.

За первый квартал 2026 года через маршрут прошли 173 поезда по 55 контейнеров. Годовая цена KTZ – 600 поездов. К тому же в 2027 году показатель может вырасти на 67%.

Важно, что по оценкам аналитиков когда маршрут заработает в полную силу, Россия окончательно потеряет статус основного транспортного узла между Азией и Европой. Ключевое последствие для Кремля – потеря миллиардов долларов.

Что известно о финансовом положении России?

Кремль продолжает финансировать войну в Украине и одновременно ищет возможности, чтобы закрыть "дыры" в бюджете. Одно из решений – продажа, или приватизация части акций из госкомпаний. В списке таких объектов оказался также один из крупнейших нефтяных портов России – Новороссийский морской торговый порт. Отдать на приватизацию из объекта планируют 20%.

В частности ранее сообщалось, что при условии новой мобилизации, в России может ухудшиться экономическая ситуация. Это связано с тем, что на рынке сейчас фиксируют нехватку работников. А массовое изъятие людей для фронта, сделает ситуацию еще хуже.