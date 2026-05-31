ЕС может временно заморозить цены на российскую нефть

О том, какие ограничения для России готовят в Евросоюзе, пишет Bloomberg.

По информации источников издания, которые знакомы с этим вопросом, ЕС рассматривает временное замораживание ценового предела на российскую нефть. Причиной называют войну на Ближнем Востоке, длящуюся уже четвертый месяц.

Так, прошлом году Евросоюз ввел механизм, который гарантирует, что предельная цена на нефть устанавливается автоматически. Речь идет об обновлении каждые 6 месяцев на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals.

Заметьте! Сейчас ценовой предел – 44,10 долларов за баррель. Пересмотреть значение предстоит в июле.

По такой системе, европейские компании не могут предоставлять услуги по страхованию или транспортировке для нефти, которая продается дороже предельной цены.

Поскольку цены на нефть резко выросли из-за войны в Иране и фактическое закрытие Ормузского пролива, во время следующего пересмотра ценовых пределов в июле возможны изменения. Ценовую границу на нефть могут поднять минимум до 65 долларов.

Обновленное значение может быть выше предыдущего порога в 60 долларов. Его установили страны "Большой семерки".

Зато возможность замораживания сохранит ценовой предел на текущем уровне. Так, Россия не сможет заработать больше на кризисной ситуации, в результате войны в Иране.

В частности в ЕС рассматривают другие варианты. Например, приостановление автоматического повышения цен до конца года из-за событий на Ближнем Востоке. Или же ограничение повышений в 60 долларов, до уровня G7.

Решение о предельной границе на российскую нефть должно стать частью следующего пакета санкций от ЕС.

Обратите внимание! 21-й пакет ограничений хотят официально представить уже в начале июня.

21-й пакет санкций против России

По информации издания, в новый пакет ограничений Кремля добавят санкции против:

банков;

нефтетрейдеров;

нефтеперерабатывающих заводов;

криптооператоров в третьих странах;

около 20 танкеров из теневого флота.

Отмечается, что новые санкции вряд ли будут включать полный запрет на морские перевозки. Ведь некоторые страны против такого решения, в частности из-за нестабильности ситуации на Ближнем Востоке.

Источники издания также акцентировали, что главными целями санкционного пакета является ограничение энергетических доходов, финансового сектора и необходимых поставок для военной промышленности.

Важно! Санкции должны поддержать все государства-члены Евросоюза. Поэтому, "планы могут измениться" по некоторым вопросам.

В частности в предложениях к 21 пакету санкций:

торговые ограничения на критически важные минералы, металлы, руды;

ограничение разработки беспилотников;

ограничение технологий (радиовещание).

Также ограничения могут коснуться до 20 компаний, в частности из Китая, Индии, Турции, Центральной Азии. Ведь они якобы поставляют в Россию товары с ограниченным доступом, которые содержатся в оружии или необходимы для производства.

Напомним, что 20-й пакет санкций в ЕС утвердили 23 апреля 2026 года. Основные ограничения касались экономического влияния на страну. В частности в список санкционных попали 46 судов теневого флота страны. Также 120 человек и компаний, среди которых олигархи, пропагандисты, лица, причастны к похищению украинских детей и военные компании.

В частности депутат Европарламента Майкл Галер рассказал, что сейчас российская металлургическая продукция не находится под полным запретом ЕС. То есть компании Кремля получают прибыль от экспорта в Евросоюз. По мнению европолитика, это нужно ограничить, являетсяевропейский рынок должен быть закрыт для России.