Какие санкции против России нужно усилить?

О том, как продукция России связана с Евросоюзом, пишет РБК-Украина.

Смотрите также Российские НПЗ под ударом: как Кремль потерял 20% производства дизеля за два месяца

Во время Одесского черноморского форума по безопасности депутат Европарламента Майкл Галер рассказал, достаточны ли санкции против России в металлургической отрасли.

По словам чиновника, российская металлургическая продукция не находится под полным запретом в Европейском Союзе. То есть компании и бизнесмены Кремля получают прибыль от экспорта в ЕС.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Мы должны работать над тем, чтобы закрыть для них этот рынок,

– отметил евродепутат.

В частности он добавил, что Европарламент поддерживает новые санкции против России. А также выступает за усиление вторичных санкций в отношении поставок подсанкционных товаров через посредников. Такой процесс нужно исключить в будущем.

Галер также акцентировал, что работают схемы, по которым России удается обходить санкции через третьи страны.

Мы знаем, как работают такие схемы через Казахстан или Турцию. Это достаточно понятные механизмы, и их нужно блокировать,

– пояснил депутат Европарламента.

По мнению чиновника, в Европе должны отслеживать подозрительные торговые потоки и больше использовать данные из экспортных агентств. А компании-экспортеры должны подтверждать конечное назначение товаров.

Галер одновременно предлагает: если экспортер не гарантирует, что продукция не попадет в Россию, не нужно давать разрешение на экспорт.

Чиновник акцентировал, что усиленный контроль за экспортом и ограничение доступа металлургической продукции России на еврорынок должны быть приоритетными для ЕС. Речь идет о санкционной политике на ближайшие годы.

Что известно о санкциях в отношении Москвы?

Владимир Зеленский подписал 2 указа, по которым начинают действовать санкции, синхронизированы с 20 пакетом ЕС. Известно, что цель ограничений – влияние на экономику России. Кроме России, в санкционный список попали некоторые компании из Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и оккупированных территорий Украины.

Ранее для 24 Канала Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики, рассказал, что под западные санкции попали криптобиржи и "сеть А7", которые помогают Кремлю обходить ограничения. Например, "сеть А7" создали и использовали для финансирования закупок на военных и для обработки нефтяных доходов. За 2025 год через сеть прошло более 90 миллиардов долларов.