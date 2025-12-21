В интервью Bild Марк Рютте подтвердил, что НАТО – это мирный, оборонительный союз. Впрочем, нельзя быть "наивными" и закрывать глаза на растущую угрозу со стороны России, союзником которой выступает Китай, передает 24 Канал.

Когда Россия может напасть на Европу?

Рютте заявил, что между Россией и Китаем есть глобальная связь. Пекин не отказывается от своих амбиций в отношении Тайваня. Если Китай прибегнет к военным действиям на острове, то этим самым он подтолкнет своего младшего партнера Россию к нападению на Европу.

Генсек НАТО предупредил, что Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу.

Поэтому члены Альянса должны готовиться к возможной войне, вкладывая средства в укрепление обороны и усиливая армию лучшими солдатами.