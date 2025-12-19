Пересечение российскими военными границы с Эстонией – первый сигнал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что свидетельствует о подготовке войны?

Аналитики отмечают, что "нулевая фаза" предусматривает создание информационных и психологических условий для будущей эскалации.

В ISW подчеркнули, что 17 декабря был зафиксирован первый случай, когда российские военные в форме пересекли территорию страны-члена НАТО. По оценкам экспертов, это произошло в рамках этой фазы, которая началась в сентябре 2025 года.

Обратите внимание! Инцидент произошел у реки Нарва в Эстонии. Судно с российскими пограничниками подошло к берегу, трое мужчин в форме пересекли границу и вернулись обратно. Нарушение зафиксировали камеры наблюдения.

Эстонские власти задокументировали инцидент, провели первичный осмотр места происшествия и установили официальный контакт с российской пограничной службой для получения объяснений. Также в районе приняли решение усилить патрулирование.

Что известно о подготовке России к войне с НАТО?