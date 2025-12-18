Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о пересечении россиянами эстонской границы?

По информации издания, 17 декабря около 10:00 эстонские пограничники заметили нескольких российских пограничников вблизи реки Нарва.

На видео, опубликованном эстонской полицией и пограничной службой видно, как российское судно остановилось у каменной дамбы, трое пограничников вышли на берег и прошлись вдоль сооружения. Впоследствии они отправились обратно на российскую сторону. Известно, что на территории Эстонии они пробыли 20 минут.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что угрозы для страны пока нет. Однако по его словам, пока невозможно определить, был ли этот эпизод случайным, или сознательной провокацией. Также министр отметил, что пограничные патрули в районе нарушения границы уже усилили.

В то же время пограничное ведомство страны заявило, что встреча эстонских и российских чиновников по этому инциденту уже запланирована на четверг, 18 декабря. Также Эстония вызовет посла России в Таллинне.

Издание отмечает, что это событие усилило беспокойство относительно национальной безопасности Эстонии – страны-члена Европейского Союза и НАТО. Известно, что Эстония, как и ее союзники, значительно усилила свою оборону после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

К слову, на прошлой неделе Генсек НАТО Марк Рютте предупреждал, что Россия активизирует тайную кампанию против стран Альянса и не исключено, что в течение следующих пяти лет она может решиться на атаку одной из них.

Известно, что Россия и Эстония уже длительное время не могут ратифицировать договор о государственной границе. Большая его часть проходит по реке Нарва, однако нарушение 17 декабря произошло на небольшом участке суши, где эстонская территория выходит за пределы реки.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что именно так выглядит гибридная война. Мол, Россия вслед за кабельными и дроновыми диверсиями, продолжает "прощупывать реакцию НАТО".

Российские пограничники на территории Эстонии: смотрите видео

Россия проверяет границы Эстонии: что известно?