Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве 11 сентября.
Для чего Россия запустила дроны на Польшу?
По словам президента, все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через Украину и Беларусь был продуман и точно не случайным.
Это репетиция, психологически очень похожа на то, что Россия делала ранее с Крымом. Тогда Россия использовала "зеленых человечков". Сегодня эту же роль выполняют российские беспилотники, пересекая границы. Риторика та же, опасность та же,
– указал президент.
Зеленский отметил, что после последних ударов дронов по Польше, после многих гибридных атак против Европы и обстрелов Украины "нет действительно сильных, таких ощутимых шагов, которые принудили бы Россию к миру".
Украина предложила Польше свою помощь, в частности в обучении противодействия дронам. Туск готов для этого отправить военных в Украину.
"Только с построенной мультисистемой можно бороться с массовой атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю, что такой системы ни у кого нет на сегодня. Есть только у нас. И есть у россиян. Соответственно, мы открыты и готовы" – указал президент.
Что известно об атаке на Польшу?
В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.
Для отражения атаки привлекали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
В ответ НАТО активировали Статью 4 – то есть только консультации. А в Польше сообщили, что с 10 сентября по 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено авиационное движение.
The Telegraph отметили, что этот случай показал, на какие риски готов пойти Путин, чтобы проверить устойчивость НАТО. Это дало ему информацию о том, насколько далеко он может толкнуть Альянс, не спровоцировав полномасштабную войну.