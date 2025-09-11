Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве 11 сентября.

Для чего Россия запустила дроны на Польшу?

По словам президента, все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через Украину и Беларусь был продуман и точно не случайным.

Это репетиция, психологически очень похожа на то, что Россия делала ранее с Крымом. Тогда Россия использовала "зеленых человечков". Сегодня эту же роль выполняют российские беспилотники, пересекая границы. Риторика та же, опасность та же,

– указал президент.

Зеленский отметил, что после последних ударов дронов по Польше, после многих гибридных атак против Европы и обстрелов Украины "нет действительно сильных, таких ощутимых шагов, которые принудили бы Россию к миру".

Украина предложила Польше свою помощь, в частности в обучении противодействия дронам. Туск готов для этого отправить военных в Украину.

"Только с построенной мультисистемой можно бороться с массовой атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю, что такой системы ни у кого нет на сегодня. Есть только у нас. И есть у россиян. Соответственно, мы открыты и готовы" – указал президент.

Что известно об атаке на Польшу?