ЗМІ розсекретили, яку заяву зробив герцог Сассекський перед своїм від'їздом до США. Повідомляє Show 24 з посиланням на HELLO! Magazine.

Вранці 11 вересня Гаррі взяв участь у церемонії The Diana Award у Лондоні.

Для довідки! The Diana Award – це єдина благодійна організація, створена на честь принцеси Діани. Її підтримують обидва сини Діани – принци Вільям і Гаррі.

Там Гаррі спілкувався з молоддю, яка розповідала, як соціальна активність допомогла їм покращити своє психічне здоров'я і виголосив промову, де згадав свою маму, принцесу Діану.

Можливість діяти – не розкіш для молоді, а справжня життєва необхідність. Моя мама вірила в силу й здатність молодих людей змінювати світ на краще. The Diana Award продовжує її спадок, ставлячи молодь у центр усього, що вони роблять. Моє послання до всіх: не стійте осторонь, не мовчіть – змусьте їх почути вас, адже ви говорите від імені більшості,

– сказав принц Гаррі.

Що відомо про візит принца Гаррі до Великої Британії?