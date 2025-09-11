ЗМІ розсекретили, яку заяву зробив герцог Сассекський перед своїм від'їздом до США. Повідомляє Show 24 з посиланням на HELLO! Magazine.
Вас також може зацікавити Принц Гаррі показався з браслетом Superhumans Center під час візиту до Великої Британії
Вранці 11 вересня Гаррі взяв участь у церемонії The Diana Award у Лондоні.
Для довідки! The Diana Award – це єдина благодійна організація, створена на честь принцеси Діани. Її підтримують обидва сини Діани – принци Вільям і Гаррі.
Там Гаррі спілкувався з молоддю, яка розповідала, як соціальна активність допомогла їм покращити своє психічне здоров'я і виголосив промову, де згадав свою маму, принцесу Діану.
Можливість діяти – не розкіш для молоді, а справжня життєва необхідність. Моя мама вірила в силу й здатність молодих людей змінювати світ на краще. The Diana Award продовжує її спадок, ставлячи молодь у центр усього, що вони роблять. Моє послання до всіх: не стійте осторонь, не мовчіть – змусьте їх почути вас, адже ви говорите від імені більшості,
– сказав принц Гаррі.
Що відомо про візит принца Гаррі до Великої Британії?
- Герцог Сассекський провів 4 дні на Батьківщині з 8 до 11 вересня. Під час візиту він побував у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де похована королева Єлизавета II.
- Також Гаррі зустрівся з представниками своїх благодійних організацій. Зокрема, принц узяв участь у щорічній церемонії WellChild, патроном якої є з 2007 року.
- Ще однією важливою подією стала зустріч Гаррі із його батьком — королем Чарльзом III. Це було їхнє перше спілкування з лютого минулого року. За інформацією ЗМІ, приватна розмова у резиденції Кларенс-Хаус тривала близько 45 хвилин.