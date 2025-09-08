Гаррі приватно віддав шану покійній бабусі та поклав вінок із квітів у треті роковини її смерті. Це журналу People підтвердив речник принца, повідомляє Show 24.
Інсайдер повідомив виданню, що принц Гаррі у "позитивному" настрої після прибуття до Великої Британії.
Він справді у гарному настрої та з нетерпінням чекає зустрічі з усіма своїми благодійними організаціями та на справи, які йому небайдужі,
– додав він.
Зауважимо! Каплиця Святого Георгія у Віндзорському замку – особливе місце для принца Гаррі, адже саме там у травні 2018 року відбулося його весілля з Меган Маркл.
Герцог Сассекський прибув до Великої Британії вранці 8 вересня, щоб цього тижня зустрітися з представниками своїх благодійних організацій. Однак він здійснює візит без дружини, сина Арчі й доньки Лілібет.
Гаррі візьме участь у щорічній церемонії нагородження WellChild. Він є покровителем благодійної організації з 2007 року. Принц виголосить промову і вручить один із призів.
Чоловік має пробути у Великій Британії кілька днів. Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаррі може зустрітися з королем Чарльзом III уперше з лютого 2024 року. Водночас принц Вільям проти примирення з молодшим братом.
У травні в інтерв'ю BBC Гаррі заявив, що хоче помиритися з родиною і що "немає сенсу більше воювати". Надії та примирення з'явилися у липні, коли помічники принца і короля зустрілися у Лондоні.
Коротко про смерть королеви Єлизавети II
Єлизавета II померла в замку Балморал у Шотландії 8 вересня 2022 року. Їй було 96 років.
Королеву поховали 19 вересня поруч з чоловіком, принцом Філіпом, з яким вона прожила 73 роки, під час приватної похоронної служби у меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку.