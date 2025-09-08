Гарри приватно почтил покойную бабушку и возложил венок из цветов в третью годовщину ее смерти. Это журналу People подтвердил представитель принца, сообщает Show 24.

Инсайдер сообщил изданию, что принц Гарри в "позитивном" настроении после прибытия в Великобританию.

Он действительно в хорошем настроении и с нетерпением ждет встречи со всеми своими благотворительными организациями и на дела, которые ему небезразличны,

– добавил он.

Заметим! Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке – особое место для принца Гарри, ведь именно там в мае 2018 года состоялась его свадьба с Меган Маркл.

Герцог Сассекский прибыл в Великобританию утром 8 сентября, чтобы на этой неделе встретиться с представителями своих благотворительных организаций. Однако он совершает визит без жены, сына Арчи и дочери Лилибет.

Гарри примет участие в ежегодной церемонии награждения WellChild. Он является покровителем благотворительной организации с 2007 года. Принц произнесет речь и вручит один из призов.

Мужчина должен пробыть в Великобритании несколько дней. Ранее СМИ сообщали, что Гарри может встретиться с королем Чарльзом III впервые с февраля 2024 года. В то же время принц Уильям против примирения с младшим братом.

В мае в интервью BBC Гарри заявил, что хочет помириться с семьей и что "нет смысла больше воевать". Надежды и примирения появились в июле, когда помощники принца и короля встретились в Лондоне.

