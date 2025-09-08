Гарри приватно почтил покойную бабушку и возложил венок из цветов в третью годовщину ее смерти. Это журналу People подтвердил представитель принца, сообщает Show 24.
Не пропустите Умерла герцогиня Кентская – старейший член британской королевской семьи
Инсайдер сообщил изданию, что принц Гарри в "позитивном" настроении после прибытия в Великобританию.
Он действительно в хорошем настроении и с нетерпением ждет встречи со всеми своими благотворительными организациями и на дела, которые ему небезразличны,
– добавил он.
Заметим! Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке – особое место для принца Гарри, ведь именно там в мае 2018 года состоялась его свадьба с Меган Маркл.
Герцог Сассекский прибыл в Великобританию утром 8 сентября, чтобы на этой неделе встретиться с представителями своих благотворительных организаций. Однако он совершает визит без жены, сына Арчи и дочери Лилибет.
Гарри примет участие в ежегодной церемонии награждения WellChild. Он является покровителем благотворительной организации с 2007 года. Принц произнесет речь и вручит один из призов.
Мужчина должен пробыть в Великобритании несколько дней. Ранее СМИ сообщали, что Гарри может встретиться с королем Чарльзом III впервые с февраля 2024 года. В то же время принц Уильям против примирения с младшим братом.
В мае в интервью BBC Гарри заявил, что хочет помириться с семьей и что "нет смысла больше воевать". Надежды и примирения появились в июле, когда помощники принца и короля встретились в Лондоне.
Коротко о смерти королевы Елизаветы II
Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.
Королеву похоронили 19 сентября рядом с мужем, принцем Филиппом, с которым она прожила 73 года, во время частной похоронной службы в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.