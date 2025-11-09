На праздновании присутствовали члены знаменитой семьи Дженнер-Кардашьян и звездные друзья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People.
Мероприятие проходило в особняке американского предпринимателя Джеффа Безоса и его жены, журналистки Лорен Санчес, в Беверли-Хиллз. Среди гостей были: ведущая Опра Уинфри, певица Мэрайя Кэри, актеры Тайлер Перри и Вин Дизель, предприниматель Марк Цукерберг, принц Гарри и Меган Маркл, Адель и ее партнер Рич Пол.
Празднование посетили и дочери Крис Дженнер: Ким и Кортни Кардашян, Кендалл и Кайли Дженнер, а также музыкант Трэвис Баркер, Скотт Дисик и Тристан Томпсон, Кори Гэмбл – бойфренд именинницы.
Как пишет TMZ, вечером выступал Бруно Марс.
Крис Дженнер была одета в малиновое платье без бретелек с рюшами и шлейфом, а свой образ дополнила черными перчатками и серьгами-подвесками с бриллиантами.
Крис выглядела потрясающе. Это был настоящий гламур Старого Голливуда. Все говорили о том, как прекрасно она выглядит,
– рассказал источник People.
Инсайдер отметил, что мероприятие для семейного реалити-шоу не снимали.
Все было просто посвящено празднованию Крис. И это было все, чего можно ожидать от Крис: невероятно, гламурно и полно любви от ее семьи. Было очевидно, что она провела лучший вечер,
– добавил он.
Что еще известно о дне рождения Крис Дженнер?
Напомним, что день рождения у Крис Дженнер был в среду, 5 ноября. Друзья и семья поздравили бизнесвумен в социальных сетях, среди них – ее дочь Кайли.
Ранее источник сообщил People, что дети Крис Дженнер "планировали особый семейный праздник" несколько месяцев. Он добавил, что женщина "радуется 70-летию".
Инсайдер также отметил: "Никогда бы не подумал, что ей 70. Конечно, она прекрасно выглядит, но именно ее энергия выделяется. У нее этот бесконечный энтузиазм к жизни".