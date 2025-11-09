На святкуванні були присутні члени знаменитої родини Дженнер-Кардашьян та зіркові друзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People.

Захід проходив в особняку американського підприємця Джеффа Безоса та його дружини, журналістки Лорен Санчес, в Беверлі-Гіллз. Серед гостей були: ведуча Опра Вінфрі, співачка Мерайя Кері, актори Тайлер Перрі та Він Дізель, підприємець Марк Цукерберг, принц Гаррі й Меган Маркл, Адель та її партнер Річ Пол.

Святкування відвідали й доньки Кріс Дженнер: Кім і Кортні Кардашян, Кендалл і Кайлі Дженнер, а також музикант Тревіс Баркер, Скотт Дісік і Трістан Томпсон, Корі Гембл – бойфренд іменинниці.

Як пише TMZ, увечері виступав Бруно Марс.

Кріс Дженнер була одягнена у малинову сукню без бретелей з рюшами та шлейфом, а свій образ доповнила чорними рукавичками та сережками-підвісками з діамантами.

Кріс виглядала приголомшливо. Це був справжній гламур Старого Голлівуду. Усі говорили про те, як чудово вона виглядає,

– розповіло джерело People.

Інсайдер зазначив, що захід для сімейного реаліті-шоу не знімали.

Все було просто присвячено святкуванню Кріс. І це було все, чого можна очікувати від Кріс: неймовірно, гламурно та сповнено любові від її родини. Було очевидно, що вона провела найкращий вечір,

– додав він.

