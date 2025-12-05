Свадьба пары состоялась тайно, лишь сейчас появились подробности о праздновании. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание People.

69-летняя Ким вышла замуж за 55-летнего Рассела 4 декабря в Лондоне. Свадебная церемония состоялась в Старой ратуше Челси. Кэтролл и Томас отметили этот день в кругу самых близких. На празднике присутствовали всего 12 человек.

Фото со свадьбы People эксклюзивно опубликовало на своей странице в инстаграме.

Что известно о личной жизни Ким Кэтролл?