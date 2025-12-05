Весілля пари відбулося таємно, лише зараз з'явилися подробиці про святкування. Пише 24 Канал з посиланням на видання People.
69-річна Кім вийшла заміж за 55-річного Рассела 4 грудня у Лондоні. Весільна церемонія відбулася у Старій ратуші Челсі. Кетролл і Томас відзначили цей день в колі найближчих. На святі були присутні лише 12 людей.
Фото з весілля People ексклюзивно опублікувало на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про особисте життя Кім Кетролл?
- Це вже четвертий шлюб акторки. Вперше вона одружилася у 1977 році. Її чоловіком тоді став Ларрі Девіс, проте пара розлучилася через 2 роки.
- З 1982 до 1989 року Кім Кетролл перебувала у шлюбі з Андре Лайсоном.
- Третій чоловік знаменитості – Марк Левінсон. Вони побралися у 1998, але через 6 років розлучилися.
- Також в акторки були довготривалі стосунки з канадським шеф-кухарем Аланом Вайзом. Пара навіть планувала весілля, але у 2009 році стало відомо, що вони розійшлися.
- З Расселом Томасом Кім Кетролл познайомилася у 2016 році. Вони тоді підписалися одне на одного в соцмережах, після чого чоловік написав акторці. Згодом Рассел приїхав до Кім у Ванкувер, і між ними зав'язалися стосунки.