Весілля пари відбулося таємно, лише зараз з'явилися подробиці про святкування. Пише 24 Канал з посиланням на видання People.

69-річна Кім вийшла заміж за 55-річного Рассела 4 грудня у Лондоні. Весільна церемонія відбулася у Старій ратуші Челсі. Кетролл і Томас відзначили цей день в колі найближчих. На святі були присутні лише 12 людей.

Фото з весілля People ексклюзивно опублікувало на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про особисте життя Кім Кетролл?